Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE
Ngày đăng tuyển: 18/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/08/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 485 Phạm Văn Bạch Phường 15, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

-Liên hệ khách hàng giới thiệu và đặt cuộc hẹn để khách hàng tới trải nghiệm các sản phẩm Spa
-Tư vấn giải đáp thắc mắc của khách hàng về các chương trình chính sách sản phẩm, dịch vụ của công ty.
-Chọn lọc, mời khách hàng theo tiêu chí Công ty đưa ra.
-Thực hiện các công việc khác do Trưởng nhóm và ban lãnh đạo Công ty giao.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ/LGBT
-Không giới hạn độ tuổi
- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, BẰNG CẤP.
- Có khả năng giao tiếp qua điện thoại, giọng nói rõ ràng, mạch lạc .
- Có kinh nghiệm về telesales – telemarketing là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:LCB 6TR + KPI ( 2-10TR ++)
- Được cung cấp thiết bị khi làm việc;
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;
- Ký HĐLĐ sau thử việc, tham gia BHXH đầy đủ;
- Ngày nghỉ lễ, phép hằng năm ;
- Thưởng lương Tháng 13, Lễ/Tết, Teambuilding hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 345 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

