Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 485 Phạm Văn Bạch Phường 15, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

-Liên hệ khách hàng giới thiệu và đặt cuộc hẹn để khách hàng tới trải nghiệm các sản phẩm Spa

-Tư vấn giải đáp thắc mắc của khách hàng về các chương trình chính sách sản phẩm, dịch vụ của công ty.

-Chọn lọc, mời khách hàng theo tiêu chí Công ty đưa ra.

-Thực hiện các công việc khác do Trưởng nhóm và ban lãnh đạo Công ty giao.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ/LGBT

-Không giới hạn độ tuổi

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, BẰNG CẤP.

- Có khả năng giao tiếp qua điện thoại, giọng nói rõ ràng, mạch lạc .

- Có kinh nghiệm về telesales – telemarketing là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:LCB 6TR + KPI ( 2-10TR ++)

- Được cung cấp thiết bị khi làm việc;

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;

- Ký HĐLĐ sau thử việc, tham gia BHXH đầy đủ;

- Ngày nghỉ lễ, phép hằng năm ;

- Thưởng lương Tháng 13, Lễ/Tết, Teambuilding hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

