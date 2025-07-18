Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 36 Trần Văn Dư, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận thông tin của khách hàng thông qua cuộc gọi/mail/chat trên hệ thống
Hỗ trợ khách hàng trong việc đặt vé/kiểm tra booking hoặc tư vấn các tour du lịch theo yêu cầu.
Số lượng: 02 nhân sự
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Giao tiếp Tiếng Hàn thành thạo (Có TOPIK 5)
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc sử dụng tiếng Hàn.
Sẵn sàng làm việc vào ngày lễ.
Tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực
Đầy đủ chính sách quyền lợi khi ký Hợp đồng (BHXH, BHYT,…)
Được đào tạo về hệ thống làm việc
Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
