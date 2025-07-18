Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36 Trần Văn Dư, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận thông tin của khách hàng thông qua cuộc gọi/mail/chat trên hệ thống

Hỗ trợ khách hàng trong việc đặt vé/kiểm tra booking hoặc tư vấn các tour du lịch theo yêu cầu.

Số lượng: 02 nhân sự

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Giao tiếp Tiếng Hàn thành thạo (Có TOPIK 5)

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc sử dụng tiếng Hàn.

Sẵn sàng làm việc vào ngày lễ.

Tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực

Đầy đủ chính sách quyền lợi khi ký Hợp đồng (BHXH, BHYT,…)

Được đào tạo về hệ thống làm việc

Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation

