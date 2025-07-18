Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 456A Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng và quản lý đội ngũ bán hàng:

Tham gia tuyển dụng, lựa chọn và bố trí công việc của Giám Sát Kinh Doanh (Sales Supervisor)

Tuyển dụng và lựa chọn Nhân Viên Bán Hàng của khu vực phụ trách theo theo số lượng định biên được duyệt

Huấn luyện, đào tạo Giám Sát Kinh Doanh và Nhân Viên Bán Hàng; cho các nhân viên thuộc phòng khác của công ty

2. Phát triển công việc kinh doanh của khu vực:

Quản lý hoạt động kinh doanh của khu vực phụ trách theo kế hoạch được duyệt

Quản lý tất cả các hoạt động chi phí trong hoạt động kinh doanh

Thực hiện kế hoạch phát triển kênh phân phối của khu vực phụ trách

Phân bổ và hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu kinh doanh quý và chỉ tiêu mặt hàng trọng tâm của khu vực cho các giám sát và nhân viên

Triển khai các chương trình khuyến mãi, trưng bày. Phản hồi, đánh giá hiệu quả các chương trình khuyến mãi, trưng bày và đề nghị cải tiến

Cập nhật thông tin đối thủ cạnh tranh

3. Xây dựng và giám sát thực hiện chiến lược kinh doanh:

Xây dựng mục tiêu kinh doanh của khu vực: Mục tiêu về doanh số, tỷ trọng ngành hàng, mục tiêu tăng trưởng

Xây dựng và kiểm soát các chi phí trong khu vực hoạt động theo chiến lược của Công ty

4. Xây dựng và phát triển quan hệ với đối tác khách hàng:

Đánh giá, đề nghị ký kết và thanh lý hợp đồng kinh doanh của nhà phân phối và siêu thị

Theo dõi, đánh giá năng lực quản lý và sự hợp tác của nhà phân phối trong khu vực phụ trách

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc bán hàng của nhà phân phối trong khu vực phụ trách

Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí ASM hoặc tương đương trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (ưu tiên thực phẩm, hàng nhập khẩu, hàng Trung Quốc, Hàn Quốc...)

Có kinh nghiệm xây hệ thống từ đầu là lợi thế lớn

Hiểu rõ hệ thống phân phối General Trade : Nhà phân phối, chợ, cửa hàng tạp hóa, chuỗi siêu thị nhỏ

Kỹ năng quản lý đội nhóm, phân tích thị trường và thúc đẩy bán hàng tốt

Nhanh nhẹn, quyết đoán, chịu áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18.000.000 - 20.000.000 vnđ (thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng KPI + lương tháng 13

Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật

Cơ hội thăng tiến theo năng lực, xét duyệt review thăng tiến hằng năm

Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao

Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng vào dịp Lễ, Tết

Chi tiết trao đổi lúc phỏng vấn

