Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
Ngày đăng tuyển: 18/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/08/2025
CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 456A Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng và quản lý đội ngũ bán hàng:
Tham gia tuyển dụng, lựa chọn và bố trí công việc của Giám Sát Kinh Doanh (Sales Supervisor)
Tuyển dụng và lựa chọn Nhân Viên Bán Hàng của khu vực phụ trách theo theo số lượng định biên được duyệt
Huấn luyện, đào tạo Giám Sát Kinh Doanh và Nhân Viên Bán Hàng; cho các nhân viên thuộc phòng khác của công ty
2. Phát triển công việc kinh doanh của khu vực:
Quản lý hoạt động kinh doanh của khu vực phụ trách theo kế hoạch được duyệt
Quản lý tất cả các hoạt động chi phí trong hoạt động kinh doanh
Thực hiện kế hoạch phát triển kênh phân phối của khu vực phụ trách
Phân bổ và hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu kinh doanh quý và chỉ tiêu mặt hàng trọng tâm của khu vực cho các giám sát và nhân viên
Triển khai các chương trình khuyến mãi, trưng bày. Phản hồi, đánh giá hiệu quả các chương trình khuyến mãi, trưng bày và đề nghị cải tiến
Cập nhật thông tin đối thủ cạnh tranh
3. Xây dựng và giám sát thực hiện chiến lược kinh doanh:
Xây dựng mục tiêu kinh doanh của khu vực: Mục tiêu về doanh số, tỷ trọng ngành hàng, mục tiêu tăng trưởng
Xây dựng và kiểm soát các chi phí trong khu vực hoạt động theo chiến lược của Công ty
4. Xây dựng và phát triển quan hệ với đối tác khách hàng:
Đánh giá, đề nghị ký kết và thanh lý hợp đồng kinh doanh của nhà phân phối và siêu thị
Theo dõi, đánh giá năng lực quản lý và sự hợp tác của nhà phân phối trong khu vực phụ trách
Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc bán hàng của nhà phân phối trong khu vực phụ trách
Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí ASM hoặc tương đương trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (ưu tiên thực phẩm, hàng nhập khẩu, hàng Trung Quốc, Hàn Quốc...)
Có kinh nghiệm xây hệ thống từ đầu là lợi thế lớn
Hiểu rõ hệ thống phân phối General Trade : Nhà phân phối, chợ, cửa hàng tạp hóa, chuỗi siêu thị nhỏ
Kỹ năng quản lý đội nhóm, phân tích thị trường và thúc đẩy bán hàng tốt
Nhanh nhẹn, quyết đoán, chịu áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18.000.000 - 20.000.000 vnđ (thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng KPI + lương tháng 13
Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật
Cơ hội thăng tiến theo năng lực, xét duyệt review thăng tiến hằng năm
Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao
Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng vào dịp Lễ, Tết
Chi tiết trao đổi lúc phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 07, Toà nhà Đại Minh, 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 07, Tp. HCM.

