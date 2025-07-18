Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH BAHA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87/11A Khu phố Phước Thiện, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng (qua online và offline).

Học và thực hành quy trình bán hàng thực chiến: từ tư vấn, chốt sale đến chăm sóc sau bán.

Cập nhật dữ liệu khách hàng, đơn hàng trên hệ thống.

Tham gia các buổi họp và hoạt động nội bộ cùng team kinh doanh.

Được đào tạo kiến thức về sản phẩm nội thất, kỹ năng bán hàng và tư duy kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp CĐ/ ĐH chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh, Kinh Tế, Tài Chính hoặc các ngành khác liên quan

Có thể làm việc fulltime

Hiểu biết về nội thất là một lợi thế lớn giúp nắm bắt nhu cầu và tư vấn khách hàng (nếu chưa có sẽ được đào tạo)

Hướng ngoại, yêu thích giao tiếp

Sẵn sàng đi khảo sát thị trường và gặp gỡ khách hàng khi cần thiết

Có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH BAHA HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và phát triển kỹ năng kinh doanh trong môi trường chuyên nghiệp

Được tham gia các dự án thực tế

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAHA HOMES

