Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 146 Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

- Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thiết bị điện tử, phần mềm và giải pháp công nghệ (như phần mềm quản lý, thiết bị IoT, hệ thống an ninh, POS, v.v.).

- Tư vấn sản phẩm, giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

- Đàm phán, thương lượng giá và điều khoản hợp đồng; theo dõi và xử lý các đơn hàng đến khi hoàn tất giao dịch.

- Chăm sóc khách hàng hiện tại, xây dựng mối quan hệ lâu dài và bền vững.

- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật và hậu mãi để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

- Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất giải pháp cải tiến kinh doanh.

- Báo cáo định kỳ cho cấp trên về kết quả kinh doanh, khách hàng tiềm năng và các cơ hội thị trường.

- Công việc trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Nữ từ 25-35 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành

Kinh nghiệm: Kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí trương đương

Có kinh nghiệm buôn bán trong lĩnh vực các loại máy móc công nghiệp là 1 lợi thế

Kiến thức: Có hiểu biết kiến thức về thị trường, kiến thức bán hàng,....

Kỹ năng giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng đàm phán tốt, chịu được áp lực công việc

Phẩm chất cá nhân: ham học hỏi, cầu tiến, trung thực, nhiệt tình, tư duy hướng kết quả hỗ trợ khách hàng

- Thu nhập: 10-25tr (lương cứng+thưởng)

- Thời gian làm việc: 8h-17h từ Thứ 2 -Thứ 6, Thứ 7 làm sáng từ 8-12h

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Các chế độ phúc lợi khác: thưởng lễ, tết, phép năm, teambuilding, du lịch, khám sức khoẻ định kì, phụ cấp ăn trưa tại công ty, phụ cấp thuê nhà,...theo quy định công ty

- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển

- Được đào tạo bài bản về sản phẩm, các kĩ năng mềm cần thiết trong việc

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc (sim số, email, đồng phục,...)

- Có thể kết thúc thời gian thử việc sớm – dưới 2 tháng tùy năng lực

