Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINH PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.

Đi thị trường, tiếp xúc tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Đề xuất chính sách bán hàng đáp ứng nhu cầu thị trường và khách hàng.

Chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường, khách hàng mới, mở rộng hệ thống khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 25 trở lên, sức khỏe tốt

Biết lái xe ô tô là 1 lợi thế

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các đơn vị Kết cấu thép (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về xây dựng công nghiệp và sản phẩm cách nhiệt dùng cho hệ thống nhà xưởng công nghiệp.

Có đam mê với ngành Sales và trách nhiệm trong công việc

Bám sát việc triển khai và đảm bảo hoàn thành các công việc được giao đúng hạn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINH PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 10-15 triệu (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế) + Phụ cấp + Doanh số bán hàng, thu nhập dự kiến từ 15 - 50 triệu

Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng

Thời gian thử việc: 02 tháng

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT... theo quy định của nhà nước

Thưởng lương tháng 13, thưởng tết... xét tăng lương theo thâm niên

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hòa đồng

Tham gia các khóa đào tạo và có cơ hội được học hỏi, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ

Tham gia các hoạt động ngoại khóa: thể thao, du lịch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINH PHÚ

