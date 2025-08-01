Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CLAND
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CLAND

Trưởng phòng hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CLAND

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà Văn phòng Nam Cường, Km4 đường Lê Văn Lương kéo dài, phường Dương Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Đại diện Công ty để hài hòa lợi ích của Công ty và Người lao động
Quản lý NLĐ về toàn bộ các vấn đề liên quan: hồ sơ, chế độ lương, nắm bắt tâm lý, đời sống tại Công ty, thưởng/phạt, tranh chấp, BHXH, giải quyết các quan hệ giữa NLĐ với nhà nước...
Kiểm soát, giải quyết, thiết lập toàn bộ các thủ tục hành chính liên quan Công ty với cơ quan quản lý, Công ty với NLĐ.
Đảm bảo nhân lực cho Công ty thông qua việc lập kế hoạch định biên NS, tuyển dụng và chịu trách nhiệm thực thi kế hoạch.
Hoạch định, quản lý, kiểm soát các chi phí nhân sự liên quan.
Đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, đại diện công ty tiếp đơn vị quản lý như BHXH...
Kiểm soát và quản lý tài sản của công ty và đưa ra phương án phù hợp để sử dụng tài sản hợp lý.
Thiết lập + triển khai: sơ đồ, cơ cấu bộ máy Công ty, quy trình làm việc, biểu mẫu, nội quy, quyết định, hợp đồng, KPIs, công lương NLĐ, văn bản HC khác để giúp Công ty vận hành hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Tạo ra môi trường làm việc lý tưởng cho NLĐ và phù hợp với Công ty.
Đào tạo nội bộ cho nhân sự của Công ty các vấn đề như: văn hóa, quy định nội quy công ty, lịch sử công ty, cơ cấu tổ chức, định hướng tương lai, thương hiệu công ty....
Tham mưu cho BLĐ các chính sách pháp luật liên quan lao động, mô hình tổ chức cơ cấu NS phù hợp với tình hình thực tế thị trường.
Phân tích, nhận định biến động NS tác động công ty, báo cáo tình hình nhân sự kịp thời.
Phối hợp với Marketing đẩy mạnh hoạt động truyền thông nội bộ, phát triển thương hiệu công ty.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Quy mô nhân sự từ 80 nhân sự.
Có kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp theo quy mô hệ thống, chi nhánh.
Mạnh về xây dựng cơ cấu phòng/ban trong công ty, quy trình làm việc, xây dựng và triển khai KPI, văn hóa doanh nghiệp.
Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint.
Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH.
Khả năng lập kế hoạch, khả năng làm việc nhóm. Giao tiếp tốt, khả năng lãnh đạo tốt.
Cẩn trọng, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, có tinh thần đoàn kết.
Có khả năng xử lí nhiều tình huống linh hoạt. Khả năng tập trung cao, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 18 - 22 triệu + Thưởng hoa hồng dự án. Trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn
Được tham gia bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Teambuilding hàng năm
Các chế độ phúc lợi khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CLAND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CLAND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa Nhà Văn Phòng Nam Cường, Km4 Đường Lê Văn Lương, , Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

