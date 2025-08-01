Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà hỗn hợp Vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hóa đơn, chứng từ sao cho khoa học, dễ tìm kiếm khi cần;
Lập tờ kê khai theo quy định Pháp luật, kiểm tra công nợ bán hàng, phối hợp với PKD xuất hóa đơn, hoàn thiện chứng từ thu chi ngân hàng…;
Các công việc cụ thể sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán … các trường Đại học: Học viện Ngân hàng; Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế quốc dân; Học viện tài chính, Đại học Ngoại thương, Đại học Quốc gia…;
Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 18 triệu/ tháng (Hoặc thỏa thuận theo năng lực); Phụ cấp ăn trưa, vé gửi xe…;
Thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13: Từ 1 - 3 tháng lương;
Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7;
Địa chỉ làm việc: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô CN6, Khu công nghiệp Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

