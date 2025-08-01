Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa nhà hỗn hợp Vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hóa đơn, chứng từ sao cho khoa học, dễ tìm kiếm khi cần;
Lập tờ kê khai theo quy định Pháp luật, kiểm tra công nợ bán hàng, phối hợp với PKD xuất hóa đơn, hoàn thiện chứng từ thu chi ngân hàng…;
Các công việc cụ thể sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13: Từ 1 - 3 tháng lương;
Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7;
Địa chỉ làm việc: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
