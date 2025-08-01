Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà hỗn hợp Vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hóa đơn, chứng từ sao cho khoa học, dễ tìm kiếm khi cần;

Lập tờ kê khai theo quy định Pháp luật, kiểm tra công nợ bán hàng, phối hợp với PKD xuất hóa đơn, hoàn thiện chứng từ thu chi ngân hàng…;

Các công việc cụ thể sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán … các trường Đại học: Học viện Ngân hàng; Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế quốc dân; Học viện tài chính, Đại học Ngoại thương, Đại học Quốc gia…;

Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 18 triệu/ tháng (Hoặc thỏa thuận theo năng lực); Phụ cấp ăn trưa, vé gửi xe…;

Thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13: Từ 1 - 3 tháng lương;

Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty;

Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7;

Địa chỉ làm việc: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM

