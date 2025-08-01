Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL
- Hà Nội: Tòa T5 Khu đô thị Times City, đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
1. Theo dõi và kiểm soát
- Ghi nhận công nợ phải thu từ khách hàng theo từng hợp đồng, lô hàng, dịch vụ.
- Kiểm soát Cập nhật dữ liệu đơn hàng vào phần mềm kế toán sau mỗi chuyến vận chuyển / dịch vụ hoàn thành.
- Đảm bảo công nợ được phản ánh đúng hạn, đúng số tiền.
2. Đối chiếu và xác nhận công nợ
- Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ hàng ngày /tháng / quý với khách hàng.
- Lập biên bản đối chiếu, xác nhận số dư công nợ.
- Phối hợp với bộ phận, CSKH, Kinh doanh để làm rõ các sai lệch (nếu có).
3. Gửi chứng từ thanh toán
- Chuẩn bị hóa đơn, gửi bản mềm (scan) cùng chứng từ (POD, vận đơn, lệnh giao hàng...) cho khách.
- Ghi nhận ngày gửi hóa đơn, theo dõi thời hạn thanh toán.
4. Nhắc nợ và thu hồi công nợ
- Gửi email, gọi điện nhắc nợ theo quy trình.
- Lập công văn thông báo quá hạn, tạm ngưng dịch vụ (nếu cần).
- Phối hợp với CSKH, Kinh doanh để xử lý công nợ lâu ngày.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1–2 năm ở vị trí kế toán công nợ hoặc tương đương trong lĩnh vực logistics, vận tải, dịch vụ.
Hiểu rõ quy trình theo dõi công nợ, đối chiếu và thu hồi công nợ khách hàng.
Nắm vững nguyên tắc hạch toán kế toán công nợ phải thu, các loại chứng từ liên quan như hóa đơn, vận đơn, POD, lệnh giao hàng…
Biết sử dụng phần mềm kế toán (như Misa, Fast...) và thành thạo Excel.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt trong quá trình làm việc với khách hàng và các bộ phận nội bộ.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng: Hiệu quả Công việc, thưởng cuối năm
Phụ cấp: Ăn trưa
BHXH: Tham giam BHXH theo Luật lao động
Chế độ nâng lương: Đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm
Hoạt động ngoại khóa: Team building, du lịch hè, du xuân hàng năm
Chế độ phúc lợi mở rộng: Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản…..
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cơ hội thăng tiến và đào tạo: Không hạn chế. Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên ngành
Lộ trình công danh: Rõ ràng, rành mạch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI