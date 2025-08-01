Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa T5 Khu đô thị Times City, đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Theo dõi và kiểm soát

- Ghi nhận công nợ phải thu từ khách hàng theo từng hợp đồng, lô hàng, dịch vụ.

- Kiểm soát Cập nhật dữ liệu đơn hàng vào phần mềm kế toán sau mỗi chuyến vận chuyển / dịch vụ hoàn thành.

- Đảm bảo công nợ được phản ánh đúng hạn, đúng số tiền.

2. Đối chiếu và xác nhận công nợ

- Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ hàng ngày /tháng / quý với khách hàng.

- Lập biên bản đối chiếu, xác nhận số dư công nợ.

- Phối hợp với bộ phận, CSKH, Kinh doanh để làm rõ các sai lệch (nếu có).

3. Gửi chứng từ thanh toán

- Chuẩn bị hóa đơn, gửi bản mềm (scan) cùng chứng từ (POD, vận đơn, lệnh giao hàng...) cho khách.

- Ghi nhận ngày gửi hóa đơn, theo dõi thời hạn thanh toán.

4. Nhắc nợ và thu hồi công nợ

- Gửi email, gọi điện nhắc nợ theo quy trình.

- Lập công văn thông báo quá hạn, tạm ngưng dịch vụ (nếu cần).

- Phối hợp với CSKH, Kinh doanh để xử lý công nợ lâu ngày.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1–2 năm ở vị trí kế toán công nợ hoặc tương đương trong lĩnh vực logistics, vận tải, dịch vụ.

Hiểu rõ quy trình theo dõi công nợ, đối chiếu và thu hồi công nợ khách hàng.

Nắm vững nguyên tắc hạch toán kế toán công nợ phải thu, các loại chứng từ liên quan như hóa đơn, vận đơn, POD, lệnh giao hàng…

Biết sử dụng phần mềm kế toán (như Misa, Fast...) và thành thạo Excel.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt trong quá trình làm việc với khách hàng và các bộ phận nội bộ.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thu nhập cạnh tranh, Lương 12-15tr

Thưởng: Hiệu quả Công việc, thưởng cuối năm

Phụ cấp: Ăn trưa

BHXH: Tham giam BHXH theo Luật lao động

Chế độ nâng lương: Đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm

Hoạt động ngoại khóa: Team building, du lịch hè, du xuân hàng năm

Chế độ phúc lợi mở rộng: Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản…..

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cơ hội thăng tiến và đào tạo: Không hạn chế. Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

Lộ trình công danh: Rõ ràng, rành mạch

