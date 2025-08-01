Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc

- Theo dõi, kiểm soát chi phí.

- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ công ty

- Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan hữu quan như Cơ quan Thuế, Ngân hàng,...

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ theo tuần,theo tháng, theo quý, phân tích tình

- Kiểm tra nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày vào phần mềm kế toán (MISA), báo cáo công nợ phải thu, phải trả để phát hiện và hiệu chỉnh kịp thời các sai sót.

- Phối hợp cùng kế toán trưởng lập, kiểm tra báo cáo thuế quý, quyết toán thuế TNDN, TNCN năm, báo cáo tài chính năm.

- Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học ở các chuyên ngành tương đương

- Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp

- Quản lý các số liệu chính xác.

- Am hiểu luật thuế doanh nghiệp.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, tuân thủ theo quy định về quản trị chi phí.

- Tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh, sáng tạo

- Có tinh thần học hỏi và tỉ mỉ trong công việc.

Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15.000.000 - 16.000.000 VNĐ/ tháng + trợ cấp gửi xe

- Môi trường làm việc thoải mái, không gò bó. Văn phòng làm việc 5 sao

- Đầy đủ chế độ BHXH, ngày phép năm.

- Thưởng ngày lễ, Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển

