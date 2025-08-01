Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C43 - 24 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

4.Công việc nội bộ khác

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, hành chính, quản trị văn phòng hoặc các ngành liên quan.

• Tối thiểu 2 năm làm kế toán bán hàng. Thành thạo Excel, biết dùng phần mềm AMIS/MISA là lợi thế

• Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc.

• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

• Giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

Tại Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương8–11 triệu VNĐ/tháng tùy kinh nghiệm và hiệu suất công việc.

• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

• Nghỉ lễ, phép năm theo luật lao động.

• Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.