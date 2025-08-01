Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: C43
- 24 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
4.Công việc nội bộ khác
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, hành chính, quản trị văn phòng hoặc các ngành liên quan.
• Tối thiểu 2 năm làm kế toán bán hàng. Thành thạo Excel, biết dùng phần mềm AMIS/MISA là lợi thế
• Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc.
• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).
• Giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.
Tại Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương8–11 triệu VNĐ/tháng tùy kinh nghiệm và hiệu suất công việc.
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
• Nghỉ lễ, phép năm theo luật lao động.
• Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
