Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 3 ngõ 87 Bát Phúc, KĐT Tân Tây Đô, Ô Diên, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Hỗ trợ nhập liệu hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán
- Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán
- Hỗ trợ lập các báo cáo nội bộ đơn giản theo yêu cầu
- Lưu trữ, sắp xếp chứng từ kế toán, hồ sơ kế toán
- Hỗ trợ các công việc hành chính – kế toán khác theo phân công
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
- Có tinh thần học hỏi, chủ động
- Ưu tiên ứng viên có thể thực tập tối thiểu 5 buổi/tuần
- Biết sử dụng Excel và các phần mềm văn phòng cơ bản
- Ưu tiên có kiến thức hoặc từng học qua phần mềm kế toán (Misa, Fast…)
- Chăm chỉ, cẩn thận, cầu thị, chủ động, tỉ mỉ, có tinh thần học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Tại Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thực tập: 3.000.000 đ
- Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ kế toán thực tế
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
