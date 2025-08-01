Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 ngõ 87 Bát Phúc, KĐT Tân Tây Đô, Ô Diên, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Hỗ trợ nhập liệu hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán

- Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán

- Hỗ trợ lập các báo cáo nội bộ đơn giản theo yêu cầu

- Lưu trữ, sắp xếp chứng từ kế toán, hồ sơ kế toán

- Hỗ trợ các công việc hành chính – kế toán khác theo phân công

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

- Có tinh thần học hỏi, chủ động

- Ưu tiên ứng viên có thể thực tập tối thiểu 5 buổi/tuần

- Biết sử dụng Excel và các phần mềm văn phòng cơ bản

- Ưu tiên có kiến thức hoặc từng học qua phần mềm kế toán (Misa, Fast…)

- Chăm chỉ, cẩn thận, cầu thị, chủ động, tỉ mỉ, có tinh thần học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Tại Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thực tập: 3.000.000 đ

- Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ kế toán thực tế

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin