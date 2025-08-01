Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà PHC Complex, 158 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
Quảng bá và bán sản phẩm vải thời trang đến công ty, xưởng sản xuất, nhà may và đại lý kinh doanh.
Kết hợp với các bộ phận khác để tìm kiếm khách hàng, tư vấn, và thực hiện hoạt động kinh doanh.
Thiết lập, phát triển và duy trì các mối quan hệ kinh doanh và khách hàng tốt.
Trách nhiệm quản lý đơn hàng: tìm mẫu, báo giá, lên đơn; Xử lý lỗi, đổi trả hàng.
Cung cấp các báo cáo về nhu cầu của khách hàng, các vấn đề, lợi ích, hoạt động cạnh tranh và tiềm năng cho các sản phẩm và dịch vụ mới.
Các nhiệm vụ khác liên quan đến bán hàng.
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có khoảng từ dưới 1 năm kinh nghiệm làm việc, từng là nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng hay đại diện bán hàng...
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành có liên quan đến sợi, vải, dệt may,... hoặc các ngành kin tế, quản trị kinh doanh, marketing...
Đam mê kinh doanh, có khả năng giao tiếp tốt.
Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi
Có phương tiện chủ động, sẵn sàng di chuyển đi gặp khách hàng
Khả năng Tiếng Anh/ Tiếng Trung mức cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập 15.000.000 - 30.000.000+++
Xét thưởng thành tích tốt hàng tuần, hàng tháng; xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm.
Trả lương đúng hạn vào ngày 5 hàng tháng
Cấp máy tính xách tay làm việc, đồng phục, cốc, bút, sổ cá nhân...
Được training và hỗ trợ từ team Trợ lý.
Đóng BHXH, BHTN, BHYT khi ký hợp đồng chính thức.
Du lịch, teambuilding thường xuyên với team trẻ, năng động; Có cơ hội đi công tác/du lịch nước ngoài.
Hoạt động cho nhân viên: sinh nhật, lễ tết, 8/3, 20/10...
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Nghỉ lễ tết, thai sản, hiếu hỉ theo quy định nhà nước.
Hoàn tiền ngày phép năm, lương tháng 13...
Và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
