Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà PHC Complex, 158 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Quảng bá và bán sản phẩm vải thời trang đến công ty, xưởng sản xuất, nhà may và đại lý kinh doanh.

Kết hợp với các bộ phận khác để tìm kiếm khách hàng, tư vấn, và thực hiện hoạt động kinh doanh.

Thiết lập, phát triển và duy trì các mối quan hệ kinh doanh và khách hàng tốt.

Trách nhiệm quản lý đơn hàng: tìm mẫu, báo giá, lên đơn; Xử lý lỗi, đổi trả hàng.

Cung cấp các báo cáo về nhu cầu của khách hàng, các vấn đề, lợi ích, hoạt động cạnh tranh và tiềm năng cho các sản phẩm và dịch vụ mới.

Các nhiệm vụ khác liên quan đến bán hàng.

Nam/ Nữ, Độ tuổi 2003-1991

Ứng viên có khoảng từ dưới 1 năm kinh nghiệm làm việc, từng là nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng hay đại diện bán hàng...

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành có liên quan đến sợi, vải, dệt may,... hoặc các ngành kin tế, quản trị kinh doanh, marketing...

Đam mê kinh doanh, có khả năng giao tiếp tốt.

Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi

Có phương tiện chủ động, sẵn sàng di chuyển đi gặp khách hàng

Khả năng Tiếng Anh/ Tiếng Trung mức cơ bản

Lương cơ bản 8.000.000 - 10.000.000 + hoa hồng doanh thu hấp dẫn.

Tổng thu nhập 15.000.000 - 30.000.000+++

Xét thưởng thành tích tốt hàng tuần, hàng tháng; xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm.

Trả lương đúng hạn vào ngày 5 hàng tháng

Cấp máy tính xách tay làm việc, đồng phục, cốc, bút, sổ cá nhân...

Được training và hỗ trợ từ team Trợ lý.

Đóng BHXH, BHTN, BHYT khi ký hợp đồng chính thức.

Du lịch, teambuilding thường xuyên với team trẻ, năng động; Có cơ hội đi công tác/du lịch nước ngoài.

Hoạt động cho nhân viên: sinh nhật, lễ tết, 8/3, 20/10...

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Nghỉ lễ tết, thai sản, hiếu hỉ theo quy định nhà nước.

Hoàn tiền ngày phép năm, lương tháng 13...

Và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

