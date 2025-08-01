Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Tập đoàn Long Biên, Số 6 - B19 Nghĩa Tân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ kế toán tài chính cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty;

- Kiểm soát toàn bộ các bút toán hạch toán của phòng kế toán. Lập bút toán tổng hợp và lên báo cáo tài chính toàn công ty;

- Soát xét các hồ sơ thanh toán, hồ sơ ngân hàng trước khi trình Kế toán trưởng;

- Lập tờ khai thuế hàng tháng, năm theo quy định Nhà nước;

- Lưu trữ chứng từ kế toán;

- Các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán…;

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc vị trí tương đương;

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sản xuất, Xuất nhập khẩu là một lợi thế;

- Có khả năng tổ chức và kiểm soát công việc;

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề;

- Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán;

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, nhiệt huyết và gắn bó với công việc;

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-15tr (thỏa thuận tùy theo năng lực)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN.

- Tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát…

- Tặng quà lễ, tết hàng năm, quà sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên

