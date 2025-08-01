Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Tập đoàn Long Biên, Số 6
- B19 Nghĩa Tân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
-Kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ kế toán tài chính cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty;
- Kiểm soát toàn bộ các bút toán hạch toán của phòng kế toán. Lập bút toán tổng hợp và lên báo cáo tài chính toàn công ty;
- Soát xét các hồ sơ thanh toán, hồ sơ ngân hàng trước khi trình Kế toán trưởng;
- Lập tờ khai thuế hàng tháng, năm theo quy định Nhà nước;
- Lưu trữ chứng từ kế toán;
- Các công việc khác do cấp trên giao.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán…;
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc vị trí tương đương;
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sản xuất, Xuất nhập khẩu là một lợi thế;
- Có khả năng tổ chức và kiểm soát công việc;
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề;
- Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán;
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, nhiệt huyết và gắn bó với công việc;
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 10-15tr (thỏa thuận tùy theo năng lực)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN.
- Tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát…
- Tặng quà lễ, tết hàng năm, quà sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên
