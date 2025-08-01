Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Tập đoàn Long Biên, Số 6

- B19 Nghĩa Tân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ kế toán tài chính cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty;
- Kiểm soát toàn bộ các bút toán hạch toán của phòng kế toán. Lập bút toán tổng hợp và lên báo cáo tài chính toàn công ty;
- Soát xét các hồ sơ thanh toán, hồ sơ ngân hàng trước khi trình Kế toán trưởng;
- Lập tờ khai thuế hàng tháng, năm theo quy định Nhà nước;
- Lưu trữ chứng từ kế toán;
- Các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán…;
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc vị trí tương đương;
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sản xuất, Xuất nhập khẩu là một lợi thế;
- Có khả năng tổ chức và kiểm soát công việc;
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề;
- Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán;
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, nhiệt huyết và gắn bó với công việc;

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-15tr (thỏa thuận tùy theo năng lực)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN.
- Tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát…
- Tặng quà lễ, tết hàng năm, quà sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 - B19 Nghĩa Tân - P. Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

