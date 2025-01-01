Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH Minh Hương PND

Công ty TNHH Minh Hương PND

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu Công ty TNHH Minh Hương PND

Thương hiệu thời trang Sunfly ra đời từ khát vọng vươn lên, ý chí và niềm tin của các thành viên sáng lập cùng anh em cộng sự công ty TNHH Minh Hương P.N.D với mong muốn xây dựng thương hiệu thời trang dành riêng cho phụ nữ Việt Nam có thiết kế đa dạng, trẻ trung, dịch vụ chuyên nghiệp và giá thành hợp lý. Với niềm tin vững mạnh, Sunfly luôn muốn khẳng định uy tín và khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt, tự hào là sản phẩm 100% do chính bàn tay và khối óc của con người Việt tạo dựng và phát triển. Thành lập từ năm 2005, trải qua hơn 19 năm hình thành và phát triển, đến nay, Sunfly tự hào là thương hiệu trong top đầu trong lĩnh vực thời trang mặc nhà cao cấp tại Việt Nam với hệ thống phân phối trên 90 showroom và đại lý chính thức khắp cả nước và đội ngũ nhân sự hơn 200 người. Chúng tôi hoan nghênh sự gia nhập của các bạn vào hàng ngũ nhân sự của công ty. Và hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển đưa thương hiệu Việt ngày một vươn xa hơn.

Tin tuyển dụng Công ty TNHH Minh Hương PND

Công ty TNHH Minh Hương PND

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Minh Hương PND Công ty TNHH Minh Hương PND

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 25 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Địa chỉ
Lô A2 - CN1 đường CN6 cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Bắc Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

