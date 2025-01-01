Giới thiệu Công ty TNHH Minh Hương PND

Thương hiệu thời trang Sunfly ra đời từ khát vọng vươn lên, ý chí và niềm tin của các thành viên sáng lập cùng anh em cộng sự công ty TNHH Minh Hương P.N.D với mong muốn xây dựng thương hiệu thời trang dành riêng cho phụ nữ Việt Nam có thiết kế đa dạng, trẻ trung, dịch vụ chuyên nghiệp và giá thành hợp lý. Với niềm tin vững mạnh, Sunfly luôn muốn khẳng định uy tín và khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt, tự hào là sản phẩm 100% do chính bàn tay và khối óc của con người Việt tạo dựng và phát triển. Thành lập từ năm 2005, trải qua hơn 19 năm hình thành và phát triển, đến nay, Sunfly tự hào là thương hiệu trong top đầu trong lĩnh vực thời trang mặc nhà cao cấp tại Việt Nam với hệ thống phân phối trên 90 showroom và đại lý chính thức khắp cả nước và đội ngũ nhân sự hơn 200 người. Chúng tôi hoan nghênh sự gia nhập của các bạn vào hàng ngũ nhân sự của công ty. Và hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển đưa thương hiệu Việt ngày một vươn xa hơn. Thương hiệu thời trang Sunfly ra đời từ khát vọng vươn lên, ý chí và niềm tin của các thành viên sáng lập cùng anh em cộng sự công ty TNHH Minh Hương P.N.D với mong muốn xây dựng thương hiệu thời trang dành riêng cho phụ nữ Việt Nam có thiết kế đa dạng, trẻ trung, dịch vụ chuyên nghiệp và giá thành hợp lý. Với niềm tin vững mạnh, Sunfly luôn muốn khẳng định uy tín và khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt, tự hào là sản phẩm 100% do chính bàn tay và khối óc của con người Việt tạo dựng và phát triển. Thành lập từ năm 2005, trải qua hơn 19 năm hình thành và phát triển, đến nay, Sunfly tự hào là thương hiệu trong top đầu trong lĩnh vực thời trang mặc nhà cao cấp tại Việt Nam với hệ thống phân phối trên 90 showroom và đại lý chính thức khắp cả nước và đội ngũ nhân sự hơn 200 người. Chúng tôi hoan nghênh sự gia nhập của các bạn vào hàng ngũ nhân sự của công ty. Và hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển đưa thương hiệu Việt ngày một vươn xa hơn. Xem thêm