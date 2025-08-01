Tuyển Digital Marketing Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 115 USD

Vị trí C&B Team Leader có vai trò xây dựng và quản lý chính sách đãi ngộ và phúc lợi ở tất cả các khía cạnh, quản lý quan hệ lao động và trực tiếp tham gia vào quá trình tính lương hàng tháng, nhằm gia tăng tỉ lệ hài lòng của nhân sự cũng như chất lượng công việc của bộ phận C&B.

C&B Team Leader

Mô tả công việc:

- Quản lý chính sách tiền lương & đãi ngộ & quan hệ lao động:

+ Tính toán lương hàng tháng, đảm bảo tính chính xác và kịp thời

+ Soạn thảo, quản lý Hợp đồng nhân sự, có trách nhiệm điều chỉnh, cập nhật các mẫu Hợp đồng cho phù hợp với từng đối tượng

+ Đề xuất và triển khai các chính sách đãi ngộ phù hợp với từng đối tượng nhân viên/ giáo viên nhằm thu hút và giữ chân nhân sự, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành

+ Xử lý các nhiệm vụ liên quan đến Quan hệ lao động như điều chỉnh lương, thăng chức, thuyên chuyển, dừng hợp đồng,…

- Bảo hiểm & thuế thu nhập cá nhân (TNCN), bảo hiểm sức khỏe:

+ Quản lý và thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN

+ Cập nhật và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về bảo hiểm và thuế TNCN

+ Thực hiện các thủ tục cấp Thẻ Bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên

- Hệ thống & quy trình C&B:

+ Cải tiến quy trình tính lương, phúc lợi nhằm nâng cao hiệu quả làm việc