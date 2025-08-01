Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 USD

Mức lương 11 - 15 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 15 USD

Khách hàng của Navigos Search trong mảng vệ sinh công nghiệp đang tuyển dụng vị trí trên.



Đối tượng tuyển dụng chính: Lao động phổ thông.



Nội dung công việc:

- Tìm kiếm và phát triển nguồn ứng viên qua các kênh tuyển dụng: website, diễn đàn, hội chợ việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm, chính quyền địa phương, cộng tác viên,...

- Tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ, thỏa thuận và thực hiện thủ tục tiếp nhận nhân sự mới.

- Xây dựng, quản lý hệ thống cộng tác viên tuyển dụng và đề xuất phát triển các kênh tuyển dụng mới.

- Thu thập và cập nhật thông tin về chế độ, chính sách tuyển dụng của các doanh nghiệp cùng ngành nhằm tham mưu phương án phù hợp.

- Tham gia họp bộ phận, đóng góp ý kiến, phối hợp thực hiện các mục tiêu chung của phòng Tuyển dụng.

Với Mức Lương 11 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc toàn thời gian tại văn phòng, theo giờ hành chính (6 ngày/tuần).

- Từ 24 tuổi trở lên.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng; ưu tiên ứng viên từng tuyển lao động phổ thông.

- Hiểu biết về thị trường lao động phổ thông và Luật Lao động.

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và thuyết phục tốt.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm trong công việc.

- Thành thạo vi tính văn phòng và sử dụng tốt các nền tảng tuyển dụng trực tuyến.

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin