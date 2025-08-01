Tuyển Kiến trúc sư FPT IS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kiến trúc sư FPT IS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

FPT IS
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
FPT IS

Kiến trúc sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại FPT IS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 11th floor, Keangnam Landmark 72, E6 Pham Hung, Nam Tu Liem

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

MỤC TIÊU CHÍNH CỦA VỊ TRÍ
• Tư vấn, thiết kế và xây dựng kiến trúc hạ tầng CNTT hiện đại, phù hợp với chiến lược chuyển đổi số cấp Bộ, Ban, Ngành
• Đảm bảo hạ tầng đáp ứng yêu cầu về tính sẵn sàng cao, bảo mật, linh hoạt và khả năng mở rộng, phục vụ vận hành Chính phủ số và trung tâm dữ liệu quốc gia
• Là cầu nối giữa các nhóm tư vấn nghiệp vụ, an toàn thông tin, phát triển phần mềm và hạ tầng kỹ thuật
TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ
Tư vấn kiến trúc hạ tầng
• Khảo sát hiện trạng hệ thống CNTT, hạ tầng hiện có của Bộ/Ngành
• Xây dựng kiến trúc tổng thể hạ tầng (Infrastructure Architecture) bao gồm:
+ Hạ tầng hệ thống (máy chủ lưu trữ, backup, private cloud Platform..)
+ Hạ tầng mạng – bảo mật (FWNG, SDN, SD-WAN, NAC, IPS, SIEM, SOAR, EDR…hệ thống giám sát NOC-SOC)
• Phân tích chi phí đầu tư, khả năng mở rộng và tương thích với hệ sinh thái số của Chính phủ
Xây dựng tài liệu & hồ sơ
• Soạn thảo tài liệu kiến trúc kỹ thuật (HLD – High Level Design, LLD – Low Level Design)
• Viết các hồ sơ mời thầu phần kỹ thuật, đề xuất giải pháp (proposal), báo cáo khả thi
• Tham gia bảo vệ giải pháp trước khách hàng và hội đồng thẩm định (nếu có)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại FPT IS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS

Liên Hệ Công Ty

FPT IS

FPT IS

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22 toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

