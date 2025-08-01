Tuyển Kiến trúc sư FPT IS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MỤC TIÊU CHÍNH CỦA VỊ TRÍ

• Tư vấn, thiết kế và xây dựng kiến trúc hạ tầng CNTT hiện đại, phù hợp với chiến lược chuyển đổi số cấp Bộ, Ban, Ngành

• Đảm bảo hạ tầng đáp ứng yêu cầu về tính sẵn sàng cao, bảo mật, linh hoạt và khả năng mở rộng, phục vụ vận hành Chính phủ số và trung tâm dữ liệu quốc gia

• Là cầu nối giữa các nhóm tư vấn nghiệp vụ, an toàn thông tin, phát triển phần mềm và hạ tầng kỹ thuật

TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ

Tư vấn kiến trúc hạ tầng

• Khảo sát hiện trạng hệ thống CNTT, hạ tầng hiện có của Bộ/Ngành

• Xây dựng kiến trúc tổng thể hạ tầng (Infrastructure Architecture) bao gồm:

+ Hạ tầng hệ thống (máy chủ lưu trữ, backup, private cloud Platform..)

+ Hạ tầng mạng – bảo mật (FWNG, SDN, SD-WAN, NAC, IPS, SIEM, SOAR, EDR…hệ thống giám sát NOC-SOC)

• Phân tích chi phí đầu tư, khả năng mở rộng và tương thích với hệ sinh thái số của Chính phủ

Xây dựng tài liệu & hồ sơ

• Soạn thảo tài liệu kiến trúc kỹ thuật (HLD – High Level Design, LLD – Low Level Design)

• Viết các hồ sơ mời thầu phần kỹ thuật, đề xuất giải pháp (proposal), báo cáo khả thi

• Tham gia bảo vệ giải pháp trước khách hàng và hội đồng thẩm định (nếu có)