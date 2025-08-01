Tuyển Nhân viên kỹ thuật Pvagroup JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 15 USD

Pvagroup JSC
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Pvagroup JSC

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Pvagroup JSC

Mức lương
800 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7, Đường Gamuda Gardens 3

- 7/8 Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 800 - 15 USD

- Tìm kiếm các hãng sản xuất, nhà phân phối các giải pháp, thiết bị ở nước ngoài liên quan đến lĩnh vực an ninh, quốc phòng: An ninh mạng, an ninh viễn thông, kiểm tra an ninh an toàn công nghệ thông tin, an ninh công nghệ cao để cung cấp cho các cơ quan an ninh, tình báo và cảnh sát trong Bộ công an, Bộ quốc phòng.
- Xây dựng cấu hình kỹ thuật, tài liệu thiết bị
- Phối hợp với các bộ phận của công ty và hãng sản xuất tổ chức hội thảo, Demo giới thiệu các giải pháp, thiết bị.
- Phối hợp bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty.
- Tham gia các khóa đào tạo của hãng để có kiến thức về giải pháp, thiết bị phục vụ cho công việc.
Phúc lợi:
- Lương: 800-1200$ (tùy theo năng lực và kinh nghiệm của bản thân)
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển, năng động.
- Được thưởng % từ doanh thu của các thiết bị phụ trách, thưởng định kỳ các ngày lễ Tết, thưởng cuối năm...
- Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chính sách lao động theo quy định của Luật Lao động.
- Phụ cấp: ăn trưa và các khoản phụ cấp khác theo tính chất công việc đảm nhận.

Với Mức Lương 800 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Pvagroup JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pvagroup JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Pvagroup JSC

Pvagroup JSC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, Đường Gamuda Gardens 3-7/8 Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà nội, Việt Nam.

