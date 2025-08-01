Tuyển Nhân viên kỹ thuật Pvagroup JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 15 USD

- Tìm kiếm các hãng sản xuất, nhà phân phối các giải pháp, thiết bị ở nước ngoài liên quan đến lĩnh vực an ninh, quốc phòng: An ninh mạng, an ninh viễn thông, kiểm tra an ninh an toàn công nghệ thông tin, an ninh công nghệ cao để cung cấp cho các cơ quan an ninh, tình báo và cảnh sát trong Bộ công an, Bộ quốc phòng.

- Xây dựng cấu hình kỹ thuật, tài liệu thiết bị

- Phối hợp với các bộ phận của công ty và hãng sản xuất tổ chức hội thảo, Demo giới thiệu các giải pháp, thiết bị.

- Phối hợp bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thiết bị.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty.

- Tham gia các khóa đào tạo của hãng để có kiến thức về giải pháp, thiết bị phục vụ cho công việc.

Phúc lợi:

- Lương: 800-1200$ (tùy theo năng lực và kinh nghiệm của bản thân)

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển, năng động.

- Được thưởng % từ doanh thu của các thiết bị phụ trách, thưởng định kỳ các ngày lễ Tết, thưởng cuối năm...

- Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chính sách lao động theo quy định của Luật Lao động.

- Phụ cấp: ăn trưa và các khoản phụ cấp khác theo tính chất công việc đảm nhận.