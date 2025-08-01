Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Kế toán thuế đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính và đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về thuế. Các trách nhiệm cụ thể bao gồm:

* Thu thập, kiểm tra và xử lý chứng từ kế toán:

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ đầu vào và đầu ra.

- Đảm bảo mọi giao dịch kinh tế được ghi nhận đầy đủ và đúng quy định.

* Kê khai và nộp thuế đúng hạn:

- Thực hiện kê khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các loại thuế khác theo định kỳ (tháng, quý, năm).

- Nộp thuế phát sinh kịp thời để tránh bị xử phạt chậm nộp.

* Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế:

- Tổng hợp dữ liệu để lập báo cáo thuế và tài chính cuối năm, bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

- Hoàn thành quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

- Cập nhật chính sách và quy định pháp luật: Theo dõi các thay đổi về chính sách thuế để áp dụng đúng quy định cho doanh nghiệp.

* Chuẩn bị hồ sơ kiểm toán và thanh tra thuế:

- Lưu trữ và tổ chức chứng từ, sổ sách một cách khoa học.