Giới thiệu CÔNG TY TNHH STURGEON ESTATE HÀ NỘI

Sturgeon Estate mang đến cho khách hàng những loại trứng cá tầm muối thượng hạng, tổ chức những buổi tiệc Caviar xa hoa và cung cấp các phụ kiện cá nhân hóa, dành riêng cho những khách hàng tìm kiếm sự đẳng cấp và hoàn mỹ. Trải qua ba thế hệ với truyền thống nuôi trồng thủy sản, chúng tôi mang đến một bề dày di sản về chuyên môn và sự tận tụy trong nghệ thuật nuôi trồng cá. Cùng kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật, chúng tôi đã ứng dụng các công nghệ mới vào các trang trại của mình, đảm bảo sức khỏe cho cá tầm và chất lượng sản phẩm. Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ nhà máy nuôi trồng cá tầm con để phóng thả vào các con sông ở Nga như một phần của các chương trình bảo tồn tài nguyên nước. Qua quá trình nuôi dưỡng cẩn thận, chúng tôi đã thu thập được một bộ sưu tập ấn tượng về các loài cá tầm trắng, khởi nguyên cho việc sáng lập công ty Sturgeon Estate.