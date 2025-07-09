Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21E1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu các sản phẩm của công ty đến địa bàn được phân công: bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc…

Tư vấn, bán hàng, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng nắm rõ sản phẩm. Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng mới.

Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng theo chương trình Marketing của Công ty.

Nắm bắt rõ yêu cầu và có kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng.

Thu thập phản hồi khách hàng, thông tin thị trường.

Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Tuổi: Dưới 35 tuổi.

Tốt nghiệp Trung cấp Dược trở lên.

Có kinh nghiệm từ 01 - 03 năm ở vị trí trình dược viên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng qua kênh ETC tại các bệnh viện.

Khả năng trao đổi khách hàng, giao tiếp, truyền đạt, tư vấn tốt. Yêu thích công việc kinh doanh.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 08 - 20 triệu/tháng.

Thưởng doanh số, thưởng năm, lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ.

Chế độ phúc lợi BHXH, phép năm… đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Du lịch, khám sức khỏe hàng năm.

Được đào tạo - training nâng cao kỹ năng.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Phong trào Công ty đa dạng, gắn kết và phát triển nhân viên cùng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM

