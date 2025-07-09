Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp
- Hà Nội: CT4 Vimeco Tower, Phố Nguyễn Chánh, Lô H1 khu đô thị Trung Hòa, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Đến 1,000 USD
- Tiếp nhận và rà soát hợp đồng từ bộ phận kinh doanh, xác định các điều kiện chính: tiến độ, điều khoản thanh toán, phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật.
Tiếp nhận và rà soát hợp đồng
- Lập kế hoạch thực hiện hợp đồng, phối hợp họp kickoff với các bên liên quan (chủ đầu tư, nội bộ).
Lập kế hoạch thực hiện hợp đồng
- Theo dõi tiến độ thực hiện: sản xuất, giao hàng, thi công; phát hiện sớm các rủi ro và đề xuất điều chỉnh kịp thời.
Theo dõi tiến độ thực hiện
- Quản lý khối lượng và giá trị hợp đồng: kiểm soát khối lượng đã thực hiện, giá trị thanh toán, điều chỉnh giá (nếu có).
Quản lý khối lượng và giá trị hợp đồng
- Lập và theo dõi hồ sơ thanh toán, quyết toán với chủ đầu tư và thầu phụ.
Lập và theo dõi hồ sơ thanh toán, quyết toán
- Kiểm soát lợi nhuận hợp đồng: theo dõi chi phí sản xuất – thi công và cập nhật lợi nhuận thực tế so với kế hoạch.
Kiểm soát lợi nhuận hợp đồng
- Lưu trữ hồ sơ hợp đồng, biên bản và các chứng từ liên quan; tổng hợp báo cáo định kỳ.
Lưu trữ hồ sơ hợp đồng
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý
- Thời gian làm việc: 08h00 - 17h30 từ thứ Hai tới hết sáng thứ Bảy, nghỉ trưa 1,5 tiếng
Địa chỉ làm việc: Trụ sở công ty tại CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội
*** QUYỀN LỢI
- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng tháng 13 và thưởng năm hấp dẫn.
Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp
