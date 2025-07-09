Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

- Tiếp nhận và rà soát hợp đồng từ bộ phận kinh doanh, xác định các điều kiện chính: tiến độ, điều khoản thanh toán, phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật.

- Lập kế hoạch thực hiện hợp đồng, phối hợp họp kickoff với các bên liên quan (chủ đầu tư, nội bộ).

- Theo dõi tiến độ thực hiện: sản xuất, giao hàng, thi công; phát hiện sớm các rủi ro và đề xuất điều chỉnh kịp thời.

- Quản lý khối lượng và giá trị hợp đồng: kiểm soát khối lượng đã thực hiện, giá trị thanh toán, điều chỉnh giá (nếu có).

- Lập và theo dõi hồ sơ thanh toán, quyết toán với chủ đầu tư và thầu phụ.

- Kiểm soát lợi nhuận hợp đồng: theo dõi chi phí sản xuất – thi công và cập nhật lợi nhuận thực tế so với kế hoạch.

- Lưu trữ hồ sơ hợp đồng, biên bản và các chứng từ liên quan; tổng hợp báo cáo định kỳ.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý

- Thời gian làm việc: 08h00 - 17h30 từ thứ Hai tới hết sáng thứ Bảy, nghỉ trưa 1,5 tiếng

Địa chỉ làm việc: Trụ sở công ty tại CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

*** QUYỀN LỢI

- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng tháng 13 và thưởng năm hấp dẫn.