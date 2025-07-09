Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Quận 5, Quận Ninh Kiều

Xây dựng, mở rộng mối quan hệ với sở y tế, bác sĩ, nhân viên trong bệnh viện, phòng khám...

Chăm sóc và duy trì khách hàng được giao; chịu trách nhiệm đối với nhóm sản phẩm, địa bàn quản lý.

Phối hợp với các phòng ban xử lý sự cố cùng khách hàng.

Giới thiệu và tư vấn sản phẩm tới khách hàng.

Thực hiện các chương trình chính sách bán hàng, báo cáo tiến độ công việc theo trưởng bộ phận yêu cầu

Theo dõi công nợ của khách cùng bộ phận kế toán

Theo dõi các dự án, kế hoạch đấu thầu của các bệnh viện, sở y tế...

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Dược hoặc các ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục khách hàng.

Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc hiệu quả.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi

Chịu được áp lực công việc

Sử dụng được các công cụ vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point).

Tại CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương CB: Từ 6.000.000 -15.000.000 (tùy theo năng lực và kinh nghiệm). Tổng Thu nhập: 10.000.000 - 30.000.000/tháng và không giới hạn theo năng lực.

Tham gia đóng BHXH, BHTY, BHTN theo quy định của công ty,

Được xét tăng lương theo quý hoặc 6 tháng 1 lần dựa vào năng lực làm việc

Được thưởng tháng lương 13 hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có tiềm lực lớn trên thị trường Vật tư y tế.

Lộ trình công việc rõ ràng, được đào tạo định kỳ trong quá trình làm việc.

