Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SK VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Thanh Xuân, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh trên TikTok, xác định mục tiêu và đối tượng mục tiêu, từ đó đưa ra chiến lược marketing phù hợp.

• Lên kế hoạch và chỉ đạo sản xuất nội dung chất lượng, đa dạng và hấp dẫn trên TikTok, bao gồm video, hình ảnh, livestream, v.v.\\

• Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên TikTok, bao gồm cả việc lựa chọn hình thức quảng cáo, target đối tượng, và theo dõi hiệu quả.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với cộng đồng TikTok, tương tác với người dùng, trả lời bình luận, và giải quyết các vấn đề liên quan đến thương hiệu.

• Theo dõi và phân tích các số liệu, số liệu thống kê, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing, từ đó đưa ra các điều chỉnh và cải tiến.

• Quản lý và phân bổ ngân sách marketing một cách hiệu quả.

• Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên Marketing mảng TikTok.

• Luôn cập nhật các xu hướng mới nhất trên TikTok và các nền tảng khác để áp dụng vào chiến lược marketing.

• Một số đầu mục công việc có liên quan khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm vận hành, phát triển kênh TikTok (ưu tiên có kênh riêng hoặc từng làm agency, startup...)

• Có tư duy sáng tạo, yêu thích việc sản xuất nội dung, nhạy với trend, có góc nhìn thị trường và hiểu về hành vi người dùng Tiktok

• Biết quay dựng, chỉnh sửa video cơ bản (Capcut, Canva,...)

• Chủ động, linh hoạt, cầu tiến và có kỹ năng làm việc nhóm

• Biết lên kế hoạch, phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả

• Hiểu rõ thuật toán, tính năng, xu hướng và cộng đồng trên TikTok.

• Khả năng phân tích dữ liệu, đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu.

• Có khả năng quản lý đội nhóm, giao tiếp hiệu quả và đưa ra quyết định.

• Có khả năng lên ý tưởng và sản xuất nội dung hấp dẫn, phù hợp với đối tượng mục tiêu.

• Có khả năng giao tiếp và tương tác tốt với cộng đồng TikTok. Sẵn sàng đi công tác (nếu cần).

Tại CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cạnh tranh hấp dẫn, thưởng KPI hiệu quả công việc (tháng/quý/năm)

• Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, năng động, công bằng, được trao quyền chủ động, thời gian linh hoạt.

• Tham gia các workshop nội bộ & bên ngoài về marketing, video, branding,...

• Cơ hội xây dựng thương hiệu cá nhân dưới sự hỗ trợ của công ty.

• Tham gia du lịch, team building hàng năm.

• Tham gia các chương trình đào tạo quản lý, kỹ năng lãnh đạo.

• Tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SK VIỆT NAM

