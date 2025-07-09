Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng cá nhân và tổ chức có nhu cầu đầu tư chứng khoán.

• Tư vấn sản phẩm, dịch vụ chứng khoán phù hợp với nhu cầu và mục tiêu tài chính của khách hàng.

• Hướng dẫn khách hàng thực hiện quy trình mở tài khoản, giao dịch chứng khoán và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

• Cập nhật thông tin thị trường, phân tích cổ phiếu, cung cấp khuyến nghị đầu tư cho khách hàng theo định hướng Công ty.

• Thực hiện chỉ tiêu doanh số, số lượng khách hàng, giá trị giao dịch theo kế hoạch kinh doanh được giao.

• Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán, quy trình nội bộ và đạo đức nghề nghiệp trong quá trình làm việc.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc chăm sóc khách hàng, xử lý yêu cầu và giải quyết khiếu nại (nếu có).