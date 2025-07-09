Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Level 3, ROX building, 180
- 192 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh Ward
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng cá nhân và tổ chức có nhu cầu đầu tư chứng khoán.
• Tư vấn sản phẩm, dịch vụ chứng khoán phù hợp với nhu cầu và mục tiêu tài chính của khách hàng.
• Hướng dẫn khách hàng thực hiện quy trình mở tài khoản, giao dịch chứng khoán và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
• Cập nhật thông tin thị trường, phân tích cổ phiếu, cung cấp khuyến nghị đầu tư cho khách hàng theo định hướng Công ty.
• Thực hiện chỉ tiêu doanh số, số lượng khách hàng, giá trị giao dịch theo kế hoạch kinh doanh được giao.
• Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán, quy trình nội bộ và đạo đức nghề nghiệp trong quá trình làm việc.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc chăm sóc khách hàng, xử lý yêu cầu và giải quyết khiếu nại (nếu có).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm môi giới chứng khoán từ 01-03 năm trở lên với thành tích kinh doanh tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
