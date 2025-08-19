Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH STURGEON ESTATE HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 70 - D3B, 70 Ng. 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kinh doanh các sản phẩm trứng cá muối, cá tầm và các mặt hàng ẩm thực cao cấp (bao gồm cả giống albino quý hiếm). Nhiệm vụ chi tiết như sau:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên trong lĩnh vực xa xỉ phẩm, F&B hoặc khách sạn, nhà hàng, đồ uống, dịch vụ cao cấp

- Đam mê với sản phẩm cao cấp và dịch vụ khách hàng

- Tự tin trong bán hàng trực tiếp, tổ chức sự kiện và chăm sóc khách hàng VIP.

- Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH STURGEON ESTATE HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cố định từ theo kinh nghiệm và năng lực + hoa hồng doanh số. Lương cứng từ 10-15 triệu+ Thưởng

- Đóng BHXH và các chế độ phúc lợi theo quy định.

- Làm việc linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STURGEON ESTATE HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin