Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

• Tiếp nhận & giải đáp, tư vấn khách hàng, hỗ trợ thông tin cho khách hàng thông qua hotline/ online/ email/ văn bản về các xét nghiệm.

• Thực hiện các cuộc gọi khách hàng theo chương trình của Công ty; nhận và trả lời các cuộc gọi đến qua đường dây nóng.

• Nhập liệu khách hàng đã làm xét nghiệm lên hệ thống theo quy trình.

• Liên hệ hỏi thăm, chăm sóc, cập nhật tình hình khách hàng.

• Lấy mẫu máu xét nghiệm khi có yêu cầu.

• Nhận mẫu từ những nguồn cố định, phân loại, xác định nhóm xử lý mẫu xét nghiệm.

• Chuyển giao mẫu xét nghiệm sau khi xử lý.

• Trả kết quả cho khách hàng.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.