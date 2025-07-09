Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 19, Lê Thanh Nghị, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
• Tiếp nhận & giải đáp, tư vấn khách hàng, hỗ trợ thông tin cho khách hàng thông qua hotline/ online/ email/ văn bản về các xét nghiệm.
• Thực hiện các cuộc gọi khách hàng theo chương trình của Công ty; nhận và trả lời các cuộc gọi đến qua đường dây nóng.
• Nhập liệu khách hàng đã làm xét nghiệm lên hệ thống theo quy trình.
• Liên hệ hỏi thăm, chăm sóc, cập nhật tình hình khách hàng.
• Lấy mẫu máu xét nghiệm khi có yêu cầu.
• Nhận mẫu từ những nguồn cố định, phân loại, xác định nhóm xử lý mẫu xét nghiệm.
• Chuyển giao mẫu xét nghiệm sau khi xử lý.
• Trả kết quả cho khách hàng.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp chuyên ngành Y, Xét nghiệm, Điều dưỡng hoặc các ngành liên quan.
Tốt nghiệp chuyên ngành Y, Xét nghiệm, Điều dưỡng
• Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp
• Có kỹ năng lấy máu tốt.
Có kỹ năng lấy máu tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI