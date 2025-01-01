Giới thiệu CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM

A - XCOOK > Là thương hiệu đăng ký bản quyền - chỉ bán những sản phẩm mang thương hiệu XCOOK - Mục tiêu cung cấp nhà phân phối trên Toàn Quốc - Sản xuất tại nhà máy Đồng nai , Chất lượng đạt tiêu chuẩn Nhật Bản B - XMART > Là thương hiệu bán nhiều thương Hiệu ( Đặc biệt là hàng nhập khẩu ) - Cụ thể SP đang bán : Hộp đựng Hàn Quốc , Cốc Inox Hàng Quốc , Chảo Xcook , Ấm reo inox , Võng đu máy, các sản phẩm Nhật…..