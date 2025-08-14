Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mục đích của vị trí:

Thực hiện các công việc của Bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ nhằm đảm bảo hoạt động của Công Ty tuân thủ các quy định pháp luật, tuân thủ Điều Lệ, các quy định nội bộ và các hợp đồng, cam kết với khách hàng; đồng thời bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Công Ty, ngăn ngừa và hạn chế rủi ro, giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động của Công Ty.

Nhiệm vụ chính:

- Thực hiện giám sát (kiểm tra sau) đảm bảo hoạt động của từng vị trí, từng bộ phận và của cả Công Ty tuân thủ quy định của pháp luật và các chính sách, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của Công Ty. Lập các báo cáo kiểm soát nội bộ theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công Ty

- Thực hiện giám sát trước và sau đầu tư của Tự doanh, Quỹ và các danh mục ủy thác

- Thực hiện công tác quản trị rủi ro cho hoạt động của Công Ty và cho từng khách hàng ủy thác theo sự phân công của Giám đốc Luật & KSNB

- Giám sát bảo đảm giá trị tài sản ròng của danh mục, chứng chỉ quỹ được định giá phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ; tài sản và các nguồn lực của Công Ty được quản lý an toàn, hiệu quả; tài sản khách hàng được quản lý tách biệt, độc lập; báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động, báo cáo về các chỉ tiêu an toàn tài chính và báo cáo khác của Công Ty được lập trung thực, chính xác, kịp thời, cập nhật đầy đủ theo quy định của pháp luật