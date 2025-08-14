Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 10, tòa nhà VP Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tư vấn và chăm sóc khách hàng hiện tại và mở rộng khách hàng tiềm năng…
- Tham gia các buổi đào tạo của hãng/công ty để tìm hiểu và nắm bắt được tính năng, ứng dụng các sản phẩm. Từ đó xây dựng, lập kế hoạch và thực thi các chiến lược đào tạo, marketing, kinh doanh…
- Tìm hiểu về nhu cầu và phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ,… để phát huy hoặc cải tiến công việc tốt nhất.
* QUYỀN LỢI
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tài năng, khuyến khích tinh thần đồng đội.
- Được tạo điều kiện học tập, tham gia các khóa đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ trong và ngoài nước
- Thu nhập: Lương + Thưởng kết quả kinh doanh hàng năm theo chế độ của công ty
- Đóng Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Xã hội theo luật Lao động
- Đảm bảo mọi chế độ theo quy định của nhà nước và hơn thế.
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7, hàng ngày từ 8h15 đến 17h30. Thứ 7: từ 8h15 đến 12h15.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI