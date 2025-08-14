Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ND4A11, Ngõ 3, phố Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Dự án XDDD từ giai đoạn đấu thầu đến thi công, bàn giao và thanh quyết toán các công trình dân dụng và công nghiệp.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả tài chính và sự hài lòng của khách hàng.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Lập kế hoạch & điều hành dự án

Lập kế hoạch triển khai, giám sát tiến độ và điều phối nhân sự, nhà thầu, vật tư, thiết bị theo từng giai đoạn của dự án.

Điều hành công tác thi công ngoài hiện trường, xử lý các tình huống phát sinh.

2. Quản lý chất lượng & kỹ thuật

Phê duyệt biện pháp thi công, kiểm soát chất lượng công trình.

Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất tại công trường để đảm bảo tuân thủ kỹ thuật và quy định pháp luật.

3. Quản lý tài chính & hợp đồng

Quản lý ngân sách dự án, kiểm soát chi phí, tiến độ thanh toán.

Làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát, thầu phụ, nhà cung cấp về điều kiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp (nếu có).

4. Quản lý nhân sự & phát triển đội ngũ

Xây dựng cơ cấu tổ chức Ban Dự án phù hợp theo từng giai đoạn phát triển.

Đào tạo, huấn luyện và đánh giá hiệu quả làm việc của các Kỹ sư, Chỉ huy trưởng, Giám sát thi công,...

5. Phối hợp nội bộ & báo cáo

Phối hợp với các phòng ban liên quan: Kinh doanh, Thiết kế, Kế toán, HCNS,... để đảm bảo sự liên thông trong vận hành.

Báo cáo định kỳ tiến độ, rủi ro và kết quả triển khai dự án với Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp hoặc tương đương.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án thi công, trong đó có ít nhất 1 năm ở vị trí Giám đốc Dự án/ Chỉ huy trưởng/Trưởng phòng dự án.

Hiểu rõ quy trình triển khai, tiêu chuẩn kỹ thuật, pháp luật xây dựng.

Có khả năng lập kế hoạch, điều phối và xử lý tình huống hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai các dự án nhà cao tầng (đến 25 tầng), cải tạo nhà hàng, khách sạn, biệt thự, công trình nghỉ dưỡng…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực, kèm theo thưởng dự án, thưởng lợi nhuận;

Thưởng lễ tết, tháng lương 13;

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h theo quy định của Công ty;

Ăn trưa tại Công ty;

Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, du lịch, khám sức khỏe định kỳ…;

Cơ hội tham gia các dự án lớn, quy mô toàn quốc, có tính chiến lược;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đề cao sự phát triển cá nhân;

Chính sách đào tạo và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin