Tuyển Kế toán ngân hàng Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

● Phụ trách lập và nộp báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

● Phụ trách quản lý vốn của Chi nhánh, đầu mối triển khai thực hiện báo cáo ICAAP, giám sát tình hình vốn của Chi nhánh và đưa ra các kiến nghị liên quan;

● Thiết lập hệ thống chỉ tiêu quản lý thanh khoản, nhận biết, đo lường, giám sát và khống chế rủi ro thanh khoản;

● Định kỳ triển khai kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản, phân tích các rủi ro tiềm ẩn; suy đoán tình hình thanh khoản và sức chịu đựng trong trường hợp cực đoan có xác suất nhỏ;

● Phân tích tình hình thực hiện chính sách định giá lãi suất của Chi nhánh, đưa ra các yêu cầu quản lý đối với phòng ban nghiệp vụ liên quan;

● Quản lý thời hạn, cấu trúc, tổng lượng tài sản và nợ phải trả của Chi nhánh, kịp thời đưa ra các kiến nghị điều chỉnh theo sự biến động của thị trường;

● Các công việc hàng ngày của Ủy ban quản lý tài sản và nợ phải trả của Chi nhánh;

● Lập và gửi báo cáo kế toán tài chính theo quy định của cơ quan giám sát Việt Nam;

● Chỉnh lý và giao nộp các tài liệu liên quan đến tài chính kế toán cần thiết cho kiểm tra nội bộ hoặc kiểm toán độc lập;

● Các công việc khác.