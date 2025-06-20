Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Hoạch định và triển khai các hoạt động kinh doanh, tiếp thị tại các cửa hàng quản lý.

• Thiết lập chỉ tiêu doanh thu cho các cửa hàng trong khu vực theo hàng quý, năm dựa trên chỉ tiêu doanh số đã được giao.

• Kiểm soát và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và hàng hóa theo chỉ tiêu của các cửa hàng và đề xuất giải pháp xử lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

• Kiểm soát tồn vốn, chi phí và lợi nhuận cụm quản lý, kịp thời đưa ra hướng giải quyết và đề xuất giải pháp thích hợp cho từng thời điểm.

• Đảm bảo việc duy trì Cửa hàng chuẩn & NPS của các Cửa hàng trong cụm thông qua việc việc kiểm tra, đánh giá và huấn luyện hàng tháng.

• Kiểm soát việc giải quyết khiếu nại của các cửa hàng và giải quyết các khiếu nại vượt ngoài phạm vi của cửa hàng trưởng. Phối hợp các phòng/bộ phận khác giải quyết các khiếu nại/phản ánh của khách hàng, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên.