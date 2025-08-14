Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH TM DV TNL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TM DV TNL
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH TM DV TNL

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 8, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

a) Tuyển dụng:
Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban; phân tích mô tả công việc (JD).
Lập kế hoạch và triển khai các phương án tuyển dụng (tuyển nội bộ, tuyển trực tiếp, tuyển qua mạng xã hội, headhunt, liên hệ trường học, sự kiện tuyển dụng).
Soạn đăng tin tuyển dụng, quản lý kênh tuyển dụng (website, LinkedIn, Facebook, job portals).
Sàng lọc hồ sơ, thực hiện phỏng vấn sơ bộ, phối hợp phỏng vấn chuyên môn với quản lý trực tiếp.
Theo dõi chỉ số tuyển dụng: thời gian tuyển dụng, tỉ lệ chấp nhận offer, tỉ lệ thôi việc thử việc...
b) Đào tạo & Phát triển:
Khảo sát nhu cầu đào tạo theo phòng ban, vị trí và định hướng phát triển công ty.
Đào tạo onboarding cho nhân viên mới: giới thiệu văn hóa, chính sách, quy trình, công cụ làm việc.
Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp, kế hoạch kế nhiệm (succession planning).
c) Công việc hành chính và báo cáo:
Lưu trữ hồ sơ tuyển dụng, hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động liên quan.
Thực hiện báo cáo KPIs tuyển dụng & đào tạo theo định kỳ.
Cập nhật và đề xuất cải tiến quy trình, chính sách tuyển dụng và đào tạo.
Hỗ trợ các hoạt động văn hóa, team building, chương trình gắn kết nhân viên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH TM DV TNL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10tr -15tr/tháng phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp, được đào tạo thêm ở các mảng công việc khác và nâng cao kỹ năng chuyển môn
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV TNL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 126C Phạm Hùng Nối Dài, xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

