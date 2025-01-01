Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC

CNCTECH là một trong số các công ty trong lĩnh vực cơ khí chính xác ở Việt Nam. Chúng tôi chuyên thiết kế và chế tạo khuôn mẫu, phụ tùng máy, máy chuyên dùng theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: - Tư vấn Kỹ thuật và thiết kế tổng thể -Sản xuất cơ khí chính xác -Cung cấp các sản phẩm trọn gói -Lắp đặt thiết bị CNCTECH là một trong số các công ty trong lĩnh vực cơ khí chính xác ở Việt Nam. Chúng tôi chuyên thiết kế và chế tạo khuôn mẫu, phụ tùng máy, máy chuyên dùng theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: - Tư vấn Kỹ thuật và thiết kế tổng thể -Sản xuất cơ khí chính xác -Cung cấp các sản phẩm trọn gói -Lắp đặt thiết bị Xem thêm