Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng Trệt, Nhà Xưởng 3, Tòa nhà Hitech, Lô I3B, Đường N6, Khu CNC, Phường Tân Phú, Tp.Thủ Đức, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Vận hành máy phay, tiện CNC.
Gia công sản phẩm.
Lập trình chương trình gia công.
Cải tiến tối ưu chương trình, hiệu suất nhà máy.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết đọc, hiểu bản vẽ.
Có kiến thức về vận hành máy CNC.
Cần cù, chịu khó học hỏi.
Có thể đi công tác tại nhà máy CNCTech Phú Thọ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Thưởng KPI theo quy định công ty.
Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Có lương tháng 13 và các khoản thưởng khác (Giỗ tổ Hùng Vương; 30/4 &1/5; 2/9; Tết Dương Lịch...) theo quy định công ty.
Tổ chức tiệc quý, tiệc tất niên cuối năm và tặng quà sinh nhật.
Công ty hỗ trợ ăn trưa và tăng ca chiều (nếu có tăng ca).
Nghỉ Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định của Luật lao động.
Phép năm theo quy định của Luật lao động.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa: Văn nghệ, thể thao (tổ chức đá bóng 2 lần/tháng), du lịch của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
