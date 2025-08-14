Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Trợ lý giám đốc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 97

- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tổng hợp dữ liệu, phân tích nội dung từ các nhóm chiến lược để chuẩn bị tài liệu chất lượng cao cho họp cấp điều hành và HĐQT.
Phối hợp với các phòng ban trong nội bộ để truyền đạt định hướng từ CSO, theo dõi tiến độ phản hồi.
Phối hợp cùng các phòng ban, team sản phẩm, marketing,… để thu thập thông tin, theo dõi tiến độ các hạng mục liên quan đến kế hoạch chiến lược
Tham dự và ghi chép biên bản các buổi họp chiến lược; theo dõi và đôn đốc các đầu việc được giao.
Soạn thảo báo cáo, đề xuất, thuyết trình theo yêu cầu.
Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan đến lịch làm việc, liên hệ đối tác, tổ chức họp/điều phối sự kiện liên quan đến cố vấn.
Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp đối tác (trong & ngoài nước), hỗ trợ hậu cần đi công tác cho CSO.
Soạn thư mời, phát biểu, ghi chú cho các cuộc gặp đối tác cấp cao, sự kiện đối ngoại hoặc hoạt động chính phủ.
Làm cầu nối thông tin giữa CSO với các đơn vị bên ngoài (quỹ đầu tư, cơ quan truyền thông, tổ chức quốc tế...).
Bảo mật thông tin tuyệt đối và xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học trở lên
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2-3 năm tại vị trí trợ lý lãnh đạo, trợ lý chiến lược, Business Analyst
Kiến Thức: Kiến thức về định vị thương hiệu, thị trường mục tiêu, chiến lược tăng trưởng
Kỹ năng/ Khả năng:
Kỹ năng giao tiếp, tổ chức, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng phân tích, tư duy logic và tổng hợp vấn đề tốt.
Tiếng Anh thông thạo, biết thêm các ngôn ngữ khác là lợi thế lớn
Bonus: Quan hệ với chính phủ, cấp cao. Làm việc về chuyển đổi số.
Thái độ:
Tư duy tích cực
Tư duy sáng tạo, đổi mới, luôn tìm tòi các ý tưởng mới, cách làm mới trong vấn đề cũ
Trung thực, trách nhiệm, khiêm tốn
Quyết liệt, thiện chiến, bám đuổi mục tiêu

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ
Mức lương: cạnh tranh hấp dẫn (sẵn sàng offer cao khi đủ năng lực)
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo
Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Teambuilding của công ty..
Đào tạo – Phát triển
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.
Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

