Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 Tú Mỡ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch:

Triển khai Build kênh, shop mới, sản phẩm mới, dẫn dắt đội ngũ

triển khai hoạt động kinh doanh đạt chỉ tiêu BGĐ giao.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đề xuất chiến lược kinh doanh TMĐT phù hợp.

Lập kế hoạch kinh doanh, bao gồm mục tiêu doanh số, ngân sách, và các hoạt động tiếp thị, quảng bá sản phẩm trên sàn TMĐT.

Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, và các hoạt động marketing khác để thúc đẩy doanh số.

viên.

Làm việc với bộ phận marketing để xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo, truyền thông hiệu quả.

Phối hợp với bộ phận kho vận để đảm bảo hàng hóa được giao đúng hẹn và chất lượng.

Phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh từ khách hàng.

doanh.

Mở rộng và phát triển các kênh bán hàng mới trên TMĐT.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, MKT hoặc ngành liên quan

Kinh nghiệm:

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệmở vị trí tương đươngưu tiên mạnh Sàn

TMĐT.

Có kinh nghiệmBuild shop mới, sản phẩm mới.

Ưu tiên đã từng làm các sản phẩm gia dụng, máy móc, phụ kiện

Chủ động trong công việc, trung thực & trách nhiệm

Kỹ năng giao tiếp – xử lý tình huống tốt, chính trực, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20,000,000 – 30.000.000 VND, deal kinh nghiệm và năng lực + KPI

20,000,000 – 30.000.000

Phụ cấp ăn trưa 40.000VND/bữa/ngày.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng tháng 13, thưởng lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác theo chính

sách công ty.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và tham gia vào các dự ánlớn, đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.