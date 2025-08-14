Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4 Tú Mỡ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch:
Triển khai Build kênh, shop mới, sản phẩm mới, dẫn dắt đội ngũ
triển khai hoạt động kinh doanh đạt chỉ tiêu BGĐ giao.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đề xuất chiến lược kinh doanh TMĐT phù hợp.
Lập kế hoạch kinh doanh, bao gồm mục tiêu doanh số, ngân sách, và các hoạt động tiếp thị, quảng bá sản phẩm trên sàn TMĐT.
Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, và các hoạt động marketing khác để thúc đẩy doanh số.
viên.
Làm việc với bộ phận marketing để xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo, truyền thông hiệu quả.
Phối hợp với bộ phận kho vận để đảm bảo hàng hóa được giao đúng hẹn và chất lượng.
Phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh từ khách hàng.
doanh.
Mở rộng và phát triển các kênh bán hàng mới trên TMĐT.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, MKT hoặc ngành liên quan
Kinh nghiệm:
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệmở vị trí tương đươngưu tiên mạnh Sàn
TMĐT.
Có kinh nghiệmBuild shop mới, sản phẩm mới.
Ưu tiên đã từng làm các sản phẩm gia dụng, máy móc, phụ kiện
Chủ động trong công việc, trung thực & trách nhiệm
Kỹ năng giao tiếp – xử lý tình huống tốt, chính trực, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20,000,000 – 30.000.000 VND, deal kinh nghiệm và năng lực + KPI
20,000,000 – 30.000.000
Phụ cấp ăn trưa 40.000VND/bữa/ngày.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng tháng 13, thưởng lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác theo chính
sách công ty.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và tham gia vào các dự ánlớn, đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô NV1-16 KĐG Tứ Hiệp, Tứ Hiệp, Thanh Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

