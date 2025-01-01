Công việc Ads

Vì Ads có vai trò tăng lợi thế cạnh tranh thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường nên nhu cầu tuyển dụng việc làm Ads ngày càng tăng theo các năm. Với mức thu nhập từ 10.000.000 - 15.000.000, các nhân viên chạy Ads vừa có tài chính ổn định vừa được tiếp cận với công việc liên quan đến công nghệ, trình độ cao.

1. Nhu cầu tuyển dụng Ads hiện nay

Ads là viết tắt của Advertising, có nghĩa là quảng cáo. Đây là hình thức công ty trả phí để tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu đến mọi người một cách nhanh chóng nhất, mang lại hiệu quả bán hàng nhanh chóng.

Hiện nay, thị trường chạy quảng cáo trong nước và quốc tế đều rất sôi động. Chạy Ads giúp cho doanh số tăng trưởng, mở rộng thị trường và đẩy mạnh được thương hiệu của các doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Do đó, vài năm nay nhu cầu tuyển dụng việc làm Ads ngày càng tăng.

Giữa xu thế chuyển đổi số, nhiều lao động lựa chọn nghề Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Shopee Ads, Youtube Ads để kiếm thêm thu nhập và có cơ hội thăng tiến trong tương lai. Các công ty luôn chọn các nhân viên giỏi chuyên môn về lĩnh vực này và có nhiều năm kinh nghiệm để tăng doanh thu nhanh chóng.

Trên thị trường lao động, mỗi tháng có tới hàng trăm tin đăng tuyển vị trí nhân viên chạy Ads thuộc nhiều lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực Facebook Ads và TikTok Ads luôn được ưu tiên. Đây thực sự là cơ hội rộng mở cho những ứng viên co chuyên môn, kinh nghiệm về hai mạng xã hội phổ biến này.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Ads tăng trưởng vượt trội từ vài năm nay

Nhiều lao động sau khi tham gia vào thị trường việc làm Ads một thời gian, hiểu các kinh nghiệm để tối ưu hóa chi phí, gia tăng doanh thu, đã tự nhập hàng về và tự chạy quảng cáo. Nếu công việc thuận lợi, mức thu nhập của họ rất cao và vượt trội hơn hẳn so với nhiều ngành nghề khác.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Ads

Việc làm Ads là lĩnh vực đang rất hot trên thị trường tuyển dụng hiện nay. Nhiều công ty chấp nhận chi số tiền không nhỏ để tuyển dụng những nhân viên chạy Ads có kinh nghiệm, trình độ. Dưới đây là mức lương chi tiết của từng vị trí việc làm Ads:

Vị trí việc làm Ads Mức lương dao động( VNĐ/tháng) Facebook Ads 10.000.000 - 15.000.000 Google Ads 10.000.000 - 18.000.000 TikTok Ads 10.000.000 - 18.000.000 Shopee Ads 10.000.000 - 20.000.000 Youtube Ads 10.000.000 - 20.000.000

Ngoài ra, mức thu nhập của nhân viên chạy Ads còn phụ thuộc vào hoa hồng và doanh số. Hai khoản này được thêm vào cuối tháng cho nhân viên nếu công việc chạy Ads đạt hiệu quả cao.

3. Một số nền tảng chạy Ads phổ biến hiện nay

Trong xu thế chuyển đổi số, việc làm Ads ngày càng phổ biến đặc biệt là các nền tảng đang hot hiện nay như Facebook, TikTok, Google, Shopee, Youtube. Dưới đây là thông tin chi tiết về cách thức hoạt động cũng như chi phí của từng lĩnh vực:

Nền tảng Khái niệm Cách thức hoạt động Chi phí chạy Lĩnh vực hoạt động Hiệu quả Facebook Ads Là hình thức quảng cáo trả phí trên Facebook, để hiển thị chương trình khuyến mãi, ưu đãi của sản phẩm trong công ty - Facebook Ads nhắm đến người dùng dựa trên thông tin vị trí, nhân khẩu học, hồ sơ cá nhân của họ. Trả phí cho mỗi lần nhấp chuột, mỗi lần hiển thị, doanh nghiệp sẽ tiếp cận với những người quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp. - Người dùng sẽ nhìn thấy quảng cáo của doanh nghiệp, từ đó tìm hiểu thương hiệu và có thể mua hàng, dùng sản phẩm, dịch vụ. Chi phí không cố định, tùy thuộc vào mức đầu tư của doanh nghiệp. Facebook Hiệu quả cao, lợi nhuận nhanh chóng, dễ sinh đơn hàng Google Ads Doanh nghiệp sẽ tiếp cận khách hàng tiềm năng qua việc hiển thị quảng cáo trên Google và trên các trang Web của chính đối tác. Cách thức hoạt động Google Ads:

- Google Search Ads: Nhập từ khóa liên quan đến sản phẩm, dịch vụ mà công ty quảng cáo. Quảng cáo sẽ được hiển thị ở các vị trí đầu, cuối trang tìm kiếm. - Google hiển thị: Cho phép hiển thị Ads dưới dạng hình ảnh, banner, video. - Google Shopping Ads: Ads hiển thị sản phẩm trực tiếp trên trang kết quả tìm kiếm Google. - Gmail Ads: Quảng cáo nội dung văn bản, hình ảnh. Khi người dùng nhấp vào, Ads sẽ mở giống như email, giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp trực tiếp vào hộp thư khách hàng. - Remarketing: Hiển thị Ads với những người đã từng truy cập vào website, ứng dụng của công ty và chưa hoàn thành hành động mong muốn. - Discovery Ads: Quảng cáo hiển thị Ads đến người dùng khi họ duyệt nội dung trên YouTube, Gmail, Google Discover. Chi phí chạy quảng cáo Google hiện nay vào khoảng 3.000 – 30.000 VNĐ/click (đối với những ngành hàng phổ thông như đồ gia dụng, thực phẩm,…). Google Giúp quảng cáo hiệu quả, tiết kiệm chi phí. TikTok Ads Là những hình thức marketing, được sử dụng trên mạng xã hội TikTok, giúp khách hàng tiếp cận với sản phẩm của công ty. Các cách thức quảng cáo trên TikTok:

- Brand takeover: Ads hiển thị khi khởi động TikTok. - In-feed video Ads: Ads được đặt cuối mỗi video. - Hashtag Challenge: Ads theo trào lưu được đính kèm bởi một hashtag TikTok nào đó. - Native Video Ads: Ads xuất hiện một cách bất kỳ khi bạn xem các video trên TikTok. Chi phí tối thiểu là 200.000 VNĐ. Ngoài ra, mỗi hình thức có chi phí Ads khác nhau. TikTok Người dùng dễ dàng tiếp cận với khách hàng, sử dụng chi phí hiệu quả. Shopee Ads là công cụ quảng cáo trả phí cho mỗi lần nhấp chuột, giúp người bán có thể tiếp cận nhiều khách hàng hơn trên Shopee. Các cách thức quảng cáo trên Shopee:

- Người bán đặt mức giá trả cho các lượt nhấp chuột vào Ads. - Hệ thống đấu thầu xác định vị trí hiển thị cho mỗi Ads. - Khi người dùng nhấp chuột vào quảng cáo Shopee Ads, chủ cửa hàng bị trừ tiền tương ứng với giá cho lượt nhấp chuột đã đặt. - Trường hợp không có ai nhấp chuột, người bán không mất phí. Hệ thống chỉ tính phí khi người mua nhấp vào Ads. Lượt xem không tốn phí. Shopee Giúp sản phẩm, cửa hàng của bạn có thể hiển thị vị trí nổi bật trên Shopee nhằm thu hút khách hàng. YouTube Ads là hình thức quảng cáo nội dung sản phẩm, dịch vụ trên YouTube qua mỗi lần nhấp chuột, giúp người bán tiếp cận với nhiều khách hàng hơn. Các cách thức quảng cáo YouTube:

- TrueView: Ads cho phép bỏ qua quảng cáo sau 5 giây. - Bumper Ads: Ads không thể bỏ qua, thời lượng tối đa là 6 giây. - Non-skippable Ads: Ads không thể bỏ qua và sẽ xuất hiện trước, giữa hoặc sau video chính. - In-Stream Ads: Ads sẽ hiện trước, trong hoặc sau video chính, bỏ qua sau 5 giây. - Video Discovery Ads: Ads hiện trong trang kết quả tìm kiếm, trang đề xuất YouTube hoặc trang chủ. - Overlay Ads: Ads là dạng banner hoặc văn bản xuất hiện ở phần dưới của video. - Sponsored Cards: Ads xuất hiện dưới dạng thẻ trong video, chứa liên kết đến sản phẩm, dịch vụ. - Masthead: Ads xuất hiện ở phần đầu trang chủ YouTube. Chi phí phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trung bình sẽ nằm trong khoảng từ 40 - 200đ/view YouTube Tăng khả năng tiếp cận của khách hàng với video của bạn, gia tăng đơn hàng.

4. Công việc của việc làm Ads hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Ads đang có xu hướng tăng rõ rệt trong vài năm nay. Đặc biệt, nhân viên chạy Ads ở các nền tảng như Facebooks, Google, TikTok, Shopee, YouTube rất được ưu tiên vì giúp mang lại lợi nhuận nhanh chóng cho các doanh nghiệp.

Việc làm Ads được tuyển dụng trên nhiều nền tảng từ mạng xã hội đến sàn thương mại điện tử

4.1. Việc làm Facebook Ads

Nhân viên chạy Facebook Ads là người chịu trách nhiệm chạy quảng cáo cho sản phẩm của doanh nghiệp trên Facebook. Mục đích để tiếp cận khách hàng mục tiêu dễ dàng, tối ưu được ngân sách và tăng tỷ lệ chốt đơn hàng.

Công việc chính:

Lập kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo từng giai đoạn.

Nghiên cứu insight khách hàng, tạo ra những thông điệp phù hợp, thuyết phục đối với người mua.

Lên ý tưởng nội dung quảng cáo trên Facebook có thể là câu chữ, hình ảnh, video hoặc một số nguyên liệu quan trọng khác phục vụ cho chạy Ads.

Phối hợp với nhân sự content marketing, các video editor, designer tạo ra quảng cáo hấp dẫn nhất.

Triển khai quảng cáo trên Facebook.

Quản lý ngân sách cho chạy quảng cáo cho Facebook.

Phân tích và theo dõi số liệu từ báo cáo Facebook Ads, điều chỉnh sao cho tối ưu ngân sách cho công ty.

Tận dụng thuật toán của Facebook nhằm tăng hiệu quả quảng cáo của các chiến dịch.

Xử lý các vấn đề chính sách quảng cáo của Facebook để mang lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp.

Yêu cầu cần có:

Có tư duy về marketing, sales.

Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu insight khách hàng.

Có khả năng sáng tạo nội dung như content, thiết kế, dựng video.

Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo các thuật ngữ marketing.

Khả năng thuyết phục tốt.

Có thể làm việc độc lập.

4.2. Việc làm Google Ads

Nhân viên Google Ads là người thiết lập, quản lý, tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo trên Google, từ đó giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận khách hàng mục tiêu nhằm tăng doanh số và tối ưu chi phí.

Công việc chính:

Thu thập, phân tích các dữ liệu về thị trường, đối thủ.

Xác định đối tượng mục tiêu của chiến dịch quảng cáo, sau đó phân loại.

Nghiên cứu từ khóa để xác định từ khóa tiềm năng, đưa ra insight giá trị nhằm điều chỉnh chiến lược quảng cáo.

Nắm bắt thuật toán, chính sách và các xu hướng mới của Google Ads.

Phát triển các chiến lược quảng cáo của Google Ads.

Đề xuất từ khóa và các nội dung quảng cáo phù hợp với chiến dịch.

Lựa chọn hình thức quảng cáo có thể là quảng cáo video hoặc hình ảnh, nội dung hiển thị.

Theo dõi, tối ưu chiến dịch quảng cáo.

Cài đặt, quản lý, rà soát tài khoản Google Ads và Google Merchant Center.

Xử lý, phân tích dữ liệu từ Google như Google Analytics, Google tag Manager… tìm ra hành vi người dùng.

Theo dõi xu hướng mới trên Google Ads, SEO và SEM.

Tham gia đào tạo, hội thảo năng cao kiến thức.

Yêu cầu cần có:

Có khả năng sáng tạo nội dung có thể là content, video…

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục.

Biết quản lý ngân sách

Kỹ năng quản lý thời gian

4.3. Việc làm TikTok Ads

Nhân viên TikTok Ads là người chạy quảng cáo cho các sản phẩm của doanh nghiệp trên TikTok. Từ đó, giúp cho doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận khách hàng mục tiêu, tối ưu ngân sách, có thể tăng tỉ lệ chốt đơn.

Công việc chính:

Lập kế hoạch, triển khai TikTok Ads nhằm kéo view về TikTok Shop.

Theo dõi và đánh giá các chiến dịch quảng cáo, đưa ra phương án tối ưu cho các chỉ số như CPM, CPC, CTR, CPA và ROAS.

Phối hợp với đội nội dung content, KOC đưa ra những ý tưởng sáng tạo quảng cáo hiệu quả.

Lên kế hoạch triển khai các chiến dịch cho nhãn hàng.

Triển khai Ads Livestream nhằm thúc đẩy bán hàng cho các Creator trong UpBase MCN.

Báo cáo, phối hợp với các bộ phận vận hành các gian hàng đưa ra giải pháp tối ưu.

Yêu cầu cần có:

Có khả năng phân tích số liệu và tư duy logic.

Có thể sáng tạo nội dung qua các video, tối ưu nội dung Ads.

Có khả năng phân tích số liệu.

Có thể làm việc độc lập và khả năng thuyết phục tốt.

4.4. Việc làm Shopee Ads

Nhân viên Shopee Ads là người chạy quảng cáo các sản phẩm cho công ty, nhãn hàng trên Shopee. Từ đó, các nhãn hàng, doanh nghiệp có thể tiếp cận với khách hàng tốt hơn, tối ưu được ngân sách và sinh ra nhiều đơn hàng hơn.

Công việc chính:

Lên kế hoạch, chạy các chiến dịch quảng cáo trên sàn Shopee.

Truyền thông hàng tháng, quý, năm để phân bổ ngân sách cho chiến dịch.

Kiểm soát và tối ưu chi phí, kết quả của chiến dịch.

Báo cáo hiệu suất của chiến dịch quảng cáo.

Tối ưu hóa chi phí, hiệu suất của quảng cáo.

Yêu cầu cần có:

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo trên shopee.

Có khả năng giao tiếp tốt, biết ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Trung và tiếng Anh.

Có kỹ năng phân tích, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy về dữ liệu.

Có khả năng sáng tạo, chủ động trong công việc.

4.5. Việc làm YouTube Ads

Nhân viên YouTube Ads là người chạy chương trình quảng cáo trên Youtube các sản phẩm cho công ty, nhãn hàng. Từ đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận với nhiều khách hàng hơn và sinh ra nhiều đợt chốt đơn hơn.

Công việc chính:

Thực hiện các công việc của một nhân viên chạy YouTube Ads như nghiên cứu từ khóa, thị trường, theo dõi và phân tích số liệu.

Tìm phương pháp tối ưu phát triển kênh subscribe và view.

Đánh giá định kỳ, tuân thủ quá trình phát triển kênh.

Xử lý vấn đề bản quyền.

Thiết kế hình ảnh, thumbnail cho video.

Lưu trữ, phân phối kho tài nguyên của doanh nghiệp

Phối hợp với các phòng ban phát triển dự án.

Nghiên cứu, đưa ra đề án mới.

Yêu cầu cần có:

Có kinh nghiệm làm SEO website, YouTube và hiểu biết về thuật toán và các chính sách của YouTube.

Có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa, thiết kế ảnh, video.

Có kỹ năng quản lý, làm việc nhóm

Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và xử lý các tình huống phát sinh.

Các nhà tuyển dụng luôn có yêu cầu khắt khe cho các ứng viên chạy Ads

5. Hình thức tuyển dụng việc làm Ads

Việc làm Ads hiện nay đang rất thịnh hành trên thị trường tuyển dụng. Các doanh nghiệp có nơi không yêu cầu nhân viên chạy Ads phải có kinh nghiệm nhưng cũng có nhiều công ty bắt buộc phải có kinh nghiệm trên 1 năm. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp lựa chọn tuyển nhân viên làm freelance thay vì làm việc full time để tiết kiệm chi phí.

5.1. Tuyển dụng Ads không yêu cầu kinh nghiệm

Không ít doanh nghiệp chấp nhận tuyển dụng việc làm Ads không yêu cầu kinh nghiệm để đào tạo từ đầu. Như vậy, công ty có thể bỏ ra ít chi phí hơn. Các nhân viên mới cũng không đòi hỏi nhiều về các chế độ phúc lợi và điều kiện việc làm và có mức lương dao động chỉ từ 7.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng. Một nhân viên chạy Ads không có kinh nghiệm sẽ chịu tỷ lệ cạnh tranh cao, giúp doanh nghiệp có thể tận dụng lợi thế khi tuyển dụng. Tuy nhiên, hình thức tuyển dụng này có nhược điểm khiến công ty mất công đào tạo tốn thời gian.

5.2. Tuyển dụng Ads Full time

Nhân viên chạy Ads Full Time là người làm ở vị trí toàn thời gian của công ty, đủ 8h/ngày, theo yêu cầu của công việc. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân viên hình thức này khá cao với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt, thường dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Nhân viên làm toàn thời gian phải đảm bảo thực hiện công việc tốt trong phạm vi yêu cầu của doanh nghiệp.

5.3. Tuyển dụng Ads freelance

Ở một số doanh nghiệp vừa và nhỏ hay mới startup, lựa chọn tuyển dụng nhân viên chạy Ads freelance tối ưu hơn là tuyển một nhân viên chính thức. Các doanh nghiệp này có thể tiết kiệm được chi phí dành cho nhân viên và vẫn đảm bảo công việc diễn ra thuận lợi và trôi chảy. Với thu nhập dao động từ 5.000.000 - 6.000.000 VNĐ/tháng, nhiều ứng viên chạy Ads lựa chọn hình thức làm freelance để kiếm thêm bên ngoài. Đây cũng là mô hình khá phổ biến trên thị trường việc làm chạy Ads hiện nay.

6. Khu vực tuyển dụng Ads nhiều nhất

Các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng là nơi tập trung rất nhiều công ty, tập đoàn lớn. Nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong lĩnh vực việc làm Ads tại đây luôn mạnh mẽ với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt.

Các thành phố lớn có nhu cầu tuyển dụng nhân viên chạy Ads cao ở nhiều lĩnh vực khác nhau

6.1. Tuyển dụng Ads TP.HCM

TP.HCM là thành phố phát triển kinh tế mạnh mẽ phía Nam nước ta. Nơi đây tập trung nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Giữa xu thế chuyển đổi số, nhu cầu tuyển dụng nhân viên chạy Ads tại TP.HCM cao vì các ứng viên có thể giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả nhanh chóng, sớm chốt đơn. Đặc biệt, TP.HCM ưu tiên các ứng viên cho vị trí Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Shopee Ads, Youtube Ads vì thành phố phát triển đa lĩnh vực ngành nghề. Mức lương mà nhân viên chạy Ads nơi đây nhận được dao động từ 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

6.2. Tuyển dụng Ads tại Hà Nội

Là thủ đô của đất nước, Hà Nội có đủ điều kiện về mặt vị trí và nhân lực để các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm Ads tại đây luôn tăng theo các năm. Có tới hàng trăm tin đăng tuyển các vị trí như Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Shopee Ads, Youtube Ads tại Hà Nội mỗi tháng. Đặc biệt, mức lương mà các nhân viên chạy Ads nhận được khá hấp dẫn, dao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng với nhiều chế độ đãi ngộ tốt dành cho các cấp quản lý.

6.3. Tuyển dụng Ads tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố kinh tế phát triển khu vực miền Trung nước ta. Đây cũng là nơi thu hút đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, tiêu dùng và lữ hành. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Ads tại đây khá lớn và tập trung chủ yếu ở các vị trí như Facebook Ads, TikTok Ads, Shopee Ads để tiếp cận nhiều hơn với các khách hàng hàng tiêu dùng và sản xuất, sớm chốt đơn. Mức lương của các nhân viên chạy Ads tại Đà Nẵng thường dao động từ 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, có thể cao hơn ở cấp quản lý.

6.4. Tuyển dụng Ads Hải Phòng

Hải Phòng là thành phố biển với nhiều khu công nghiệp chế biến hải sản thủy sản. Do đó, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân viên chạy Ads như Facebook Ads, TikTok Ads để bán các mặt hàng sản xuất thực phẩm, chế biến nhanh chóng, chốt được nhiều đơn hàng thay vì quảng cáo theo các hình thức truyền thống khác. Mức lương của các nhân viên công việc này thường dao động từ 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng với nhiều chế độ đãi ngộ tốt.

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với Ads

Chính sự tăng trưởng của mạng xã hội và xu hướng mua sắm trực tuyến khiến các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động quảng cáo trực tuyến và tiếp thị số. Để nhận được cái gật đầu của phía nhà tuyển dụng, ứng viên của việc làm Ads cần thỏa mãn những yêu cầu dưới đây:

Yêu cầu về bằng cấp và kinh nghiệm:

Ứng viên tốt nghiệp đại học cao đẳng chuyên ngành liên quan.

Có tư duy về marketing, có kinh nghiệm làm về lĩnh vực chạy Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Shopee Ads, Youtube Ads.

Có thể sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh ví dụ như Canva, Photoshop… và một số phần mềm chỉnh sửa video.

Yêu cầu về tố chất, kỹ năng:

Có kiến thức về chạy Ads

Có kỹ năng phân tích dữ liệu, hệ thống được thông tin

Có hiểu biết về hành vi của khách hàng và xu hướng thị trường

Là người chủ động, ham học hỏi

Có khả năng sáng tạo nội dung có thể là content, video

Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung

Biết cách quản lý ngân sách sao cho mang lại hiệu quả tốt nhất

Có khả năng quản lý thời gian làm việc cụ thể

Có kỹ năng làm việc nhóm và có thể dung hòa các thành viên trong bộ phận Marketing, nâng cao hiệu suất công việc.

Có thể làm việc độc lập hiệu quả

Có khả năng thuyết phục tốt từ đồng nghiệp tới khách hàng

Ứng viên cũng cần có gu thẩm mỹ đủ tốt để nhận xét, đánh giá các thiết kế, thông điệp quảng cáo.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng việc làm Ads đang có xu hướng ngày càng tăng trên thị trường hiện nay. Thay vì lựa chọn cách quảng cáo truyền thống như trước kia, các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động tiếp thị số để mang lại hiệu quả nhanh chóng hơn. Nhiều doanh nghiệp và các tập đoàn lớn không ngại bỏ tiền ra tuyển dụng nhân viên chạy Ads với mức lương hấp dẫn và chế độ đãi ngộ tốt. Đây là cơ hội cho các ứng viên học chuyên ngành marketing và có kinh nghiệm về lĩnh vực chạy Ads.