Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 99 Trần Bình - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Lên ý tưởng và xây dựng kịch bản video/hình ảnh sáng tạo nhằm tối ưu hóa hiệu quả chạy quảng cáo, cải thiện các chỉ số CVR, CTR trên Google Play và App Store.

Phối hợp với team marketing và video editor để đảm bảo nội dung video đúng hướng và đạt mục tiêu chiến dịch.

Thử nghiệm A/B testing các format video khác nhau để tìm ra công thức hiệu quả nhất.

Nghiên cứu xu hướng video sáng tạo trong ngành mobile app và áp dụng vào chiến lược nội dung.

Phân tích dữ liệu hiệu suất video và tối ưu nội dung để tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Marketing, Truyền thông, Quảng cáo,...

Có khả năng xây dựng kịch bản và lên các idea

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ chỉnh sửa video là 1 lợi thế

Tư duy sáng tạo, bắt kịp xu hướng video mới trên các nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube.

Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian tốt

Có khả năng làm việc Full time

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương up to 8 trđ/tháng + Phụ cấp

Lương Review 2 lần/năm

Thưởng Lương Tháng 13 và theo dự án, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm

Làm việc tại môi trường thoải mái, trẻ trung, chuyên nghiệp khuyến khích sự sáng tạo và phát triển cá nhân.

Các chế độ chính sách đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, nghỉ phép…

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Giờ làm việc: từ 8h00 - 17h30.

Du lịch công ty hàng năm; team building (2 lần/năm) và nhiều sự kiện hoạt động thú vị khác.

Tea-break: Ăn vặt, cafe free tại văn phòng

Được hỗ trợ thiết bị làm việc như máy tính, các thiết bị chơi/test app, game,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE

