Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ads Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 196/3 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch & triển khai chiến dịch Digital Ads đa nền tảng: Facebook Ads, Google Ads (Search, GDN, YouTube), TikTok Ads, Zalo Ads… theo từng giai đoạn trong phễu (Awareness → Conversion).
Set up chuyên sâu từ Campaign – Ad Set – Ad, tối ưu liên tục theo chỉ số: CPC, CPM, CTR, CPL, ROAS.
Target đúng tệp bằng: Custom Audience, Lookalike, Remarketing, Geo-targeting, Interest & Behavior.
Sử dụng thành thạo các công cụ tracking – đo lường: Facebook Pixel, Meta CAPI, Google Analytics 4 (GA4), Google Tag Manager (GTM), UTM,...
A/B Testing liên tục (creative, target, placement, thời gian), kiểm soát chi phí lead và chất lượng chuyển đổi.
Phân tích dữ liệu và đề xuất phương án tối ưu, phối hợp Content/Design để đảm bảo thông điệp & hình ảnh quảng cáo đạt hiệu quả cao.
Cập nhật xu hướng, thuật toán, chính sách quảng cáo mới, đảm bảo chiến dịch luôn đúng chuẩn và hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 22–35 tuổi (Ưu tiên ứng viên nam có kinh nghiệm thực chiến).
Tối thiểu 1–2 năm kinh nghiệm triển khai Ads trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính, dịch vụ cao cấp...
Thành thạo các nền tảng quảng cáo: Meta Business Suite, Google Ads, TikTok Ads, Zalo Ads,...
Có kiến thức vững về thuật toán, phễu bán hàng, tâm lý khách hàng, khả năng lên chiến lược ngân sách và đo lường hiệu quả đa kênh.
Kỹ năng xử lý số liệu mạnh, đọc – hiểu – phân tích báo cáo, đưa ra quyết định nhanh và chính xác.
Chủ động, cầu tiến, tư duy tối ưu liên tục. Có khả năng làm việc độc lập và teamwork hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên đã từng chạy lead gen cho các dự án bất động sản cao cấp hoặc sản phẩm có vòng đời bán hàng dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.
Tham gia các hoạt động nội bộ: team building, du lịch, sự kiện công ty,...
Cơ hội gắn bó lâu dài và phát triển nghề nghiệp tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn và Đầu Tư Bến Thành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 106-108 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

