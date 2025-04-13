Tuyển Ads CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG - MARKETING DREAMER AGENCY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Bệnh Viện Phúc Yên, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai quảng cáo trên các nền tảng: Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads, TikTok Ads,... theo mục tiêu đã giao.

Nghiên cứu insight khách hàng mục tiêu (phụ huynh – con cháu – người chăm sóc) để xây dựng chiến dịch phù hợp.

Phối hợp với content & thiết kế để sản xuất mẫu quảng cáo (visual + caption) hiệu quả, đúng đối tượng.

Theo dõi, đo lường, phân tích số liệu từ các chiến dịch để tối ưu ngân sách, tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Đề xuất ý tưởng chạy remarketing, thu hút leads chất lượng, xây dựng phễu bán hàng từ ads đến tư vấn.

Báo cáo định kỳ về hiệu quả, chi phí và chỉ số chuyển đổi.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 – 2 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo thực chiến trên các nền tảng Facebook/Google/TikTok Ads.

1 – 2 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo thực chiến

Hiểu rõ về các chỉ số đo lường (CPC, CPM, CTR, CPL...), biết đọc và phân tích pixel, tệp khách hàng.

Có kỹ năng target, viết tiêu đề thu hút, test A/B mẫu ads, lựa chọn khung giờ – ngân sách hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên từng làm ngành dịch vụ: giáo dục, y tế, sức khỏe, bảo hiểm,...

Có khả năng làm việc độc lập, xử lý vấn đề nhanh, làm việc theo KPI.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG - MARKETING DREAMER AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng KPI theo hiệu quả quảng cáo.

Được trực tiếp triển khai nhiều chiến dịch từ nhận diện thương hiệu đến chuyển đổi – data thực tế.

Môi trường ít “chính trị”, hỗ trợ nhiệt tình từ các bộ phận liên quan (thiết kế, content, CSKH,...).

Cơ hội lên Trưởng nhóm Ads khi đội mở rộng.

Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm và nghỉ lễ theo luật lao động.

Hỗ trợ ăn trưa, thưởng các dịp lễ – sinh nhật – Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG - MARKETING DREAMER AGENCY

