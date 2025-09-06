Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, toà nhà Diamond Flower , 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương Thỏa thuận

BẠN SẼ LÀM GÌ TẠI ARCHER STUDIO?

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

CHÂN DUNG ĐỒNG ĐỘI CHÚNG TÔI TÌM KIẾM

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Tại Archer Studio, chúng tôi không chỉ mang đến một công việc, mà còn là một hành trình phát triển sự nghiệp đầy hứng khởi:

Mức lương CẠNH TRANH, không giới hạn, phản ánh đúng năng lực và kinh nghiệm của bạn.

Mức lương CẠNH TRANH

Thử việc 100% lương chính thức.

100% lương

Phát triển không ngừng:

Review năng lực 2 lần/năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Khuyến khích học tập và nâng cao chuyên môn với chế độ hỗ trợ đào tạo.

Làm việc cùng đội ngũ nhân sự tinh nhuệ, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng chia sẻ và cùng bạn tạo ra những sản phẩm chất lượng quốc tế.

An tâm cống hiến:

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Thưởng tháng 13 và các dịp lễ tết (Tết dương lịch, 30/4-1/5, 2/9, 8/3, 20/10...).

Quà tặng cho các sự kiện cá nhân: sinh nhật, hiếu hỉ, sinh con, Tết thiếu nhi, Trung thu.

Hỗ trợ khi ốm đau nằm viện.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Môi trường làm việc lý tưởng:

Thời gian làm việc: từ 8h30 - 18h00, nghỉ trưa từ 12h đến 13h30, từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Thời gian làm việc:

Trang bị đầy đủ: Máy tính và thiết bị cấu hình cao.

Trang bị đầy đủ:

Nạp năng lượng mỗi ngày: Bữa trưa miễn phí, trà, cà phê, bánh kẹo thả ga tại văn phòng.

Nạp năng lượng mỗi ngày:

Năng động, sáng tạo, thân thiện và cởi mở, nơi mọi ý tưởng đều được lắng nghe và trân trọng.

Năng động, sáng tạo, thân thiện và cởi mở

Gắn kết đội ngũ: Du lịch và các hoạt động teambuilding "chất phát ngất". Công ty có quỹ teambuilding riêng cho mỗi team để gắn kết mọi người hàng quý.

Gắn kết đội ngũ:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin