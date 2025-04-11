Tuyển Ads Công Ty TNHH Orant Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 15, Đường số 10, KDC Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Thiết lập và triển khai kế hoạch Marketing trực tuyến cho thị trường Mỹ, bao gồm sử dụng các nền tảng quảng cáo Facebook Ads,..

Xây dựng và quản lý các chiến dịch quảng cáo trực tuyến để tối ưu hóa hiệu suất và tăng tương tác từ khách hàng Mỹ.

Nghiên cứu thị trường Mỹ, đối thủ và xu hướng để đề xuất các chiến lược tiếp cận mới;

Theo dõi, đo lường và phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu suất chiến dịch và đề xuất biện pháp cải tiến;

Tương tác và hợp tác với các đối tác và bộ phận liên quan để đảm bảo sự liên kết và hiệu quả trong công việc.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chạy quảng cáo chuyển đổi, với sự hiểu biết về thị trường Mỹ là một lợi thế.

Hiểu biết về các công cụ và nền tảng quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads v

Khả năng thực hiện phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ Analytics.

Tư duy sáng tạo, tinh thần cầu tiến và khả năng làm việc độc lập.

Tiếng Anh đọc viết cơ bản.

Tại Công Ty TNHH Orant Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 9,000,000 VNĐ - 13,000,000 đồng + thưởng hiệu quả công việc;

Thu nhập: 13 tháng lương/năm . Review tăng lương 1 lần/năm;

Tiền thưởng, quà tặng vào các dịp Lễ Tết: Tết dương lịch, Quốc khánh, 30/04 - 01/05, …

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe miễn phí;

Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc;

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật bảo hiểm;

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động;

Môi trường làm việc văn minh, công bằng.

Các hoạt động của Công ty: Du lịch, sinh nhật, vui chơi giải trí… thường niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Orant Media

