Tuyển Ads Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dolphin Plaza 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương Thỏa thuận

Sử dụng các Ad Mediation như MAX mediation, ironSoure Mediation, Admob Mediation,...

Phân tích App, thiết lập Waterfall gồm các ID của các Ad network có eCPM tốt và chiếm nhiều lượt hiển thị.

Phân tích dữ liệu từ Ad Mediation, thiết lập A/B testing nhằm cải tiến, đổi mới Waterfall từ đó tối ưu eCPM tốt hơn.

Đánh giá hiệu quả các kịch bản khai thác trong app cùng product team.

Cùng designer lên ý tưởng và thực hiện các kịch bản khai thác quảng cáo

Đảm bảo chất lượng trải nghiệm người dùng.

Đánh giá hiệu quả khai thác người dùng trên các Ad network khác nhau

Phân tích tập người dùng phù hợp và lên kế hoạch đưa sản phẩm lên đứng Top Global

Đưa ra các bài toán gặp phải khi tối ưu eCPM, kịch bản khai thác, tập user, doanh thu quảng cáo

Đóng góp ý tưởng và giải quyết những bài toán gặp phải

Phối hợp với các đối tác để áp dựng các phương án tối ưu cho từng mạng quảng cáo

Cập nhật, thử nghiệm liên tục các tính năng mới, thị trường mới của các mạng quảng cáo

Giải quyết các vấn đề phát sinh như quảng cáo bị lỗi, quảng cáo vi phạm chính sách chung của các nền tảng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan.

Có từ 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Đã từng làm việc trên Google Ad Manager Platform là một lợi thế

Hiểu biết cơ bản về Google Cloud, Data Flow, Bigquery, SQL

Biết sử dụng Google Cloud Platform, App Script, App Engineer…

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.

Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, …; văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái

Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ hàng năm

Lương tháng 13 hệ số upto 2.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án, thưởng kinh doanh

Lương OT tính theo luật

Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...

12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức được tính lại 02 ngày

Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kinh nghiệm của công ty

Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe

Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.