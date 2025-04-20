Tuyển Ads Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 Bát Nàn, Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lên kế hoạch, đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng bá và xây dựng, thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty.

Quản lý và triển khai các chiến dịch Digital marketing trên các nền tảng: Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Apple Search Ads…

Theo dõi, phân tích, thống kê các số liệu, tối ưu các số liệu quảng cáo để có các điều chỉnh hợp lý.

Chịu trách nhiệm KPIs theo lead, MQL, SQL … của các campaign marketing.

Phối hợp với bộ phận content và thiết kế để đạt hiệu quả cao nhất trong các chiến dịch.

Quản trị hệ thống CRM, chatbot của công ty.

Thực hiện báo cáo tiến độ & kết quả công việc định kỳ cho Marketing Leader.

Triển khai các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1-2 năm trở lên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Performance Marketing.

Có khả năng chạy các kênh Facebook Ads, Google Ads…

Biết về content và hiểu insight khách hàng giáo dục Edtech là một lợi thế.

Có hiểu biết sơ bộ về App là một lợi thế

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Trung thực, nhiệt tình, năng động, sáng tạo và có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin