Tuyển Ads CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Chung cư Topaz Elite, Block D2A, Đường Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Xây dựng và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên Amazon, Google, Meta, TikTok và các nền tảng khác của công ty tại các thị trường Việt Nam và Mỹ.

Phân tích và tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch để đạt được các chỉ số như Reach, Impression, CPC, CTR, ACOS và ROAS.

Tạo và tối ưu các từ khóa liên quan đến sản phẩm nhằm tăng khả năng hiển thị và khả năng cạnh tranh.

Theo dõi và điều chỉnh ngân sách quảng cáo để đảm bảo chi phí hợp lý và lợi nhuận cao.

Phân tích và báo cáo hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo hàng ngày/tuần/tháng, đưa ra các đề xuất tối ưu hóa.

Quản lý và tối ưu hóa danh sách sản phẩm (listing optimization) trên Amazon để tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để đưa ra chiến lược quảng cáo phù hợp.

Hợp tác chặt chẽ với các nhóm nội bộ như đội ngũ sản phẩm và thiết kế để đảm bảo chiến dịch quảng cáo được hỗ trợ đầy đủ.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý quảng cáo trên nền tảng Meta (Facebook/ Instagram), Google, TikToks. Kinh nghiệm quảng cáo trên Amazon sẽ được training thêm.

Hiểu biết hoặc có nền tảng về Amazon PPC, Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, và các công cụ liên quan.

Có kinh nghiệm, khả năng vận hành Shopify là một lợi thế.

Kinh nghiệm tối ưu hóa quảng cáo dựa trên các chỉ số hiệu suất như ACOS, ROAS.

Khả năng giao tiếp, truyền đạt, làm việc nhóm.

Khả năng phân tích số liệu, tìm kiếm insights từ chỉ số quảng cáo để hỗ trợ các phòng ban khác trong tối ưu bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 3.000.000 - 5.000.000 đồng.

Thưởng: theo hiệu suất dự án (KPIs).

Làm việc linh hoạt: Có thể chọn làm việc từ xa hoặc trực tiếp tại văn phòng, phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Phát triển kỹ năng: Cơ hội học hỏi và được đào tạo về các nền tảng quảng cáo mới, đặc biệt là Amazon Ads, nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Thưởng theo hiệu quả công việc: Nhận thưởng khi đạt hoặc vượt các mục tiêu đề ra (ROAS, CPC, CTR, ACOS, v.v.).

Cơ hội thăng tiến: Tham gia vào các dự án lớn tại thị trường Việt Nam và Mỹ, mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động: Được làm việc trong một môi trường thân thiện, nơi khuyến khích sáng tạo và tinh thần làm việc nhóm.

Chế độ phúc lợi: Được hưởng các chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép và thưởng Tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE

