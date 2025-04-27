Tuyển Ads CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ads Tại CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý và tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo trên các ứng dụng di động thông qua các nền tảng như AdMob, Facebook Audience Network, AppLovin, Unity Ads, v.v.
Phân tích dữ liệu quảng cáo (eCPM, fill rate, ARPDAU, LTV…) để đưa ra các quyết định tối ưu hóa hợp lý.
A/B test các loại định dạng quảng cáo (Interstitial, Rewarded Video, Banner, Native…) và vị trí hiển thị để tìm ra cấu hình hiệu quả nhất.
Theo dõi các xu hướng, chính sách và cập nhật mới từ các mạng quảng cáo.
Làm việc với đội phát triển và thiết kế để tích hợp quảng cáo mượt mà, không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.
Đề xuất chiến lược tăng trưởng doanh thu quảng cáo ngắn hạn và dài hạn.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác quảng cáo và nền tảng cung cấp quảng cáo.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tối ưu hóa doanh thu quảng cáo, đặc biệt trên ứng dụng mobile.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích và quảng cáo: Google AdMob, Firebase, Adjust, AppsFlyer, hoặc tương đương.
Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt, tư duy logic và nhanh nhạy với con số.
Hiểu biết về các chỉ số quan trọng trong mobile monetization: eCPM, ARPDAU, DAU, LTV, retention,...
Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, đặc biệt trong môi trường Agile/Scrum.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty phát triển game/app mobile có lượng người dùng lớn.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tinh thần cầu tiến, cởi mở và thích học hỏi. Tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề. Có tinh thần start up và tư duy sản phẩm.
Đề cao trách nhiệm trong công việc, ý thức chất lượng sản phẩm.
Kỹ năng xử lý tình huống tốt, cẩn thận, trách nhiệm cao trong công việc.
Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các Product hấp dẫn, thử thách đủ lớn với các ý tưởng đột phá.
Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng.
Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng tháng, quý, năm.
Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ kèm cặp chuyên môn.
Mức lương và thưởng cạnh tranh
Có thưởng kinh doanh theo tình hình kinh doanh của công ty hằng năm, thưởng tháng 13, thưởng đột xuất cho nhân viên có thành tích tốt, thưởng cá nhân/đội nhóm xuất sắc hằng năm.
Review lương 2 lần/năm.
Tham gia đầy đủ BHXH ngay sau thử việc, khám sức khỏe cho nhân viên hằng năm, phép tháng, chế độ theo quy định nhà nước.
Các hoạt động team building thường xuyên, du lịch công ty 1 năm 1 lần.
Cung cấp máy móc công cụ làm việc đầy đủ, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 13 Dịch Vọng Hậu - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

