Tuyển Buồng phòng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 55 Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Buồng phòng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Duy trì phòng khách, khu vực làm việc và khuôn viên bệnh viện nói chung một cách sạch sẽ và ngăn nắp;

Điều phối các hoạt động vệ sinh hàng ngày và duy trì các tiêu chuẩn vận hành vệ sinh;

Giám sát nhân viên hộ lý để mang lại sự thoải mái và hài lòng cho khách hàng;

Tham gia vào công tác hướng dẫn, đào tạo nhân viên mới;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm việc xoay ca: sáng 07h - 17h (nghỉ trưa 1.5h), chiều 13h - 22h (nghỉ ăn ca 30')

Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương hoặc vị trí buồng phòng khách sạn;

Có khả năng làm việc nhóm và tinh thần chủ động trong công việc;

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm.

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, phù hợp với năng lực;

Thưởng tháng, thưởng năm. Xét tăng lương theo định kỳ, theo năng lực và hiệu quả công việc;

Chế độ bảo hiểm theo quy định hiện hành;

Bảo hiểm sức khỏe của Bệnh viện dành cho CBNV;

Hỗ trợ ăn ca;

Được hưởng ưu đãi về các dịch vụ y tế của bệnh viện;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hỗ trợ phát huy năng lực bản thân và phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC

